Bellingham ya habla de la Final de Euro 2024: «Será interesante enfrentarnos de tú a tú a España»

La final España vs Inglaterra en la Euro 2024 ya espera a Jude Bellingham. La estrella del Real Madrid se enfrentará a la Furia en Berlín el próximo domingo 14 de julio 2024 pero, mientras, celebraba el pase a la segunda final consecutiva de Eurocopa para la selección de Los Tres Leones.

Jude Bellingham ya habla de lo que será España ante Inglaterra, Final de la Eurocopa

Tras el partido ante Países Bajos, con victoria agónica de 2-1, analizó el resultado ganador y lo que les espera en pocos días:

Las críticas: «Recibiremos críticas cuando no juguemos bien, pero es importante que construyamos esa resistencia y nos unamos para ganar estos partidos. Estos momentos son geniales, nos unen como equipo y como familia. Estos momentos nos unen más y ahora lo llevamos a la final».

El gol de Watkins: «Ollie entró, y ganó. Estamos muy agradecidos porque no sé si me quedaba media hora más. Estoy muy feliz por él. Entró y aprovechó su oportunidad. No podría estar más orgulloso. Todo el equipo está entusiasmado por él. Es el héroe y nos salvó».

Final ante España: «España ha jugado de maravilla. Ha estado muy bien, pero es un partido único y puede pasar cualquier cosa. Estoy seguro de que nos sentaremos, los analizaremos y haremos el análisis adecuado. Será interesante enfrentarlos de tú a tú».

Inglaterra no suma títulos en la historia de las Euro

El cuadro de Southgate nunca ha perdido un solo encuentro de Euro (en dos que lleva disputadas como entrenador); sin embargo, cayó fuera del tiempo regular en la anterior Eurocopa ante Italia, por lo que busca que su selección finalmente gane una corona en este torneo, ya que nunca antes han podido sumar este prestigioso palmarés.