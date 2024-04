André-Pierre Gignac y su deseo para Tigres: Igualar la grandeza de Chivas y América

André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, habló sobre su futuro en las canchas de futbol. Y es que a sus 38 años el retiro parece estar más cerca.

El delantero felino sin duda es una leyenda en el conjunto universitario, pues ha ganado cinco campeonatos de Liga MX (Apertura 2015, 2016 y 2017; Clausura 2019 y 2023) y uno de Concachampions (2020).

¿Qué dijo Gignac?

«Quiero que Tigres crezca cada día más, quiero estar en el club ayudándolos, lo están haciendo bien, pero necesitamos más para crecer más. Veremos después con la directiva, pero la idea es estar cerca de la directiva, del campo, y ayudar a que Tigres sea… no tengo miedo de decirlo, pero en 10 años que sea lo más cerca posible de los grandes de México, que estemos a la par», dijo en un evento en la UDEM.

«Necesitamos más, sabemos que hay dos clubes fuertes, uno con puros mexicanos, tenemos al América, pero queremos estar a la par. En los últimos 10 años probamos a México que podemos ser alguien muy fuerte para estar a la par de estos dos grandes».

El contrato de Gignac en Tigres

Gignac tiene contrato con Tigres de la UANL hasta junio de 2025, es decir, le resta todavía un año más para continuar en el equipo y comentó que mantiene el hambre de seguir ganando campeonatos, de lo contrario se hubiera retirado a los 33 años.

«Se los prometo que ya hacía cinco años me hubiera retirado fácil, sin hambre a los 33 hubiera dicho ‘ya me voy’, pero no solo el hambre, es la pasión. Quiero intentar educar a la nueva generación, no es fácil, uno es competidor, tiene un carácter complicado y el futbol está creciendo más e intento ser un ejemplo, no soy un ejemplo perfecto, pero intento serlo».