Alexa ‘corazón de León’ representará a Chihuahua en mundial MMA en Abu Dhabi 2024

Iveth Alexa Rascón Mingura, con apenas 15 años de edad y orgullosamente cuauhtemense, es una de las seleccionadas para representar a las guerreras mexicanas en el mundial MMA del 5 al 11 de agosto que se llevará a cabo en Abu Dhabi.

Preparándose duro en el dojo Black Mamba Cuauhtémoc a cargo de su entrenador Sergio Aguilar desde hace cuatro años, Alexa hoy se convierte en la promesa del MMA que no solo representa a su tierra natal, sino a todo México.



“Nací en ciudad Cuauhtémoc, llevo 4 años en este maravilloso deporte. ¿Qué me inspiró? la verdadera razón de por qué estoy aquí es por mi padre, mi padre siempre quiso que yo me supiera defender, que ningún hombre se aprovechara de mí por ser mujer”.



Comenta para Entre Líneas que entró el 16 de junio del 2020 al Black Mamba para saber defenderse.

“Ya adentro me di cuenta de muchas cosas que la mayoría de las personas tiene el pensamiento de que las mujeres no pertenecemos a este deporte por que es de hombres, pero todo lo contrario las mujeres hemos demostrado que podemos ser igualmente competitivas y talentosas logramos destacarnos en este deporte a través de dedicación, habilidades y determinación. Demostramos que no solamente somos caras bonitas, afortunadamente puedo decir que tengo cara de ángel pero mi cuerpo está echo para la batalla”, expresó.

Dijo que el próximo evento será en Abu Dhabi donde representará a su país con honor y orgullo.

Por su parte su entrenador y fundador de Black Mamba, Sergio Aguilar dedicó unas palabras a la peleadora:

Alexa: el día que te vi entrar al gym que puedo decir, una alumna… tal vez dure, tal vez no, esté deporte está hecho para todos pero no todos están hechos para esté deporte, al poco tiempo mostraste talento, destreza, y poco a poco fuiste avanzando, la primera vez que te vi pelear no bajaste bandera ibas hacia el frente siempre con ese corazón de león que tenga caracterizado, te lo ganaste, tu apodo por pelar de una manera tan valiente aún con falta de energía aún con una contrincante más grande que tú demostraste que no existe rival grande y que no importa que seamos pequeños para afrontar una batalla, hemos pasado por triunfos, por fracasos pero aquí seguimos, tus compañeros están orgullosos de ti y yo como maestro me reconfortó al saber que el trabajo que se hace en este gimnasio donde somos un gran familia y un gran equipo está rindiendo frutos tus 4 años de trabajo de disciplina, de constancia, de esfuerzo, donde literalmente, ha habido sangre, sudor y lagrimas, no te ha detenido Balck Mamba y Cuauhtémoc, Chihuahua te apoyan, gracias por permitirme ser parte de tu formación. Se que un día te veré peleando en la jaulas mas cotizadas del mundo, y como siempre decimos vamos con todo y por todo somos Black Mamba

Es así parte de la reseña de Alexa como muchos la conocen. Toda una guerrera Corazón de León, quien comenzó en las artes marciales a los 11 años de edad. Hoy pesa 50 kilos, mide 1.53 y de las 14 peleas que marca su corta trayectoria 10 las ha ganado.



Previo a su pelea Black Mamba busca patrocinadores, por si hay algún interesado contactar desde la página de Facebook https://www.facebook.com/share/gqacEmBMgauEmm3o/?mibextid=LQQJ4d



Hoy Chihuahua desea el mayor de los éxitos para que represente a México.