A la Selección de México la critican hasta los argentinos

Tras el fracaso consumado del Tri, no se hicieron esperar las críticas y comentarios sobre la eliminación del combinado dirigido por Jaime Lozano. Faitelson, Martinoli y el Piojo Herrera entre otros juzgaron la actuación mexicana en Copa América. Sin embargo, las críticas también han llegado desde el extranjero.

Falta gol

El comentarista de TUDN, David Faitelson, no dudó en arremeter contra la selección mexicana tras caer eliminado. Faitelson destacó la falta de gol y la figura de Jaime Lozano: «¡Desesperante lo de México!», escribió Faitelson desesperado en su cuenta de Twitter ante la falta de generación de futbol ofensivo del combinado nacional que en sus últimos dos juegos no pudo anotar ningún tanto, ni ante Venezuela, ni ante Ecuador. «El gol…El maldito gol es lo que falta».

«A mover las piezas. Veamos qué tan buen entrenador es Jaime Lozano para tratar de resolver esto favorablemente…», redactó en la misma red social el ex comunicador tanto de TV Azteca como de ESPN en los primeros minutos del segundo tiempo del desesperante duelo en territorio estadounidense.

México anotó solamente un gol en toda la Copa América 2024, producto de Gerardo Arteaga en la única victoria del Tri dentro del Grupo B en el debut ante Jamaica, lo que resultó clave en la eliminación del equipo que al igual que en Catar 2022 se quedó en la primera fase sin la posibilidad de disputar los encuentros de eliminación directa.

Jorge Sánchez no está para jugar

El ex jugador y ahora analista de televisión Carlos Hermosillo fue interrogado por sobre la actualidad del Tri y el fútbol mexicano.

Para Hermosillo, Jorge Sánchez no debería jugar en el combinado que dirige Jaime Lozano y habló sobre su fichaje por Cruz Azul: «A mi me parece que es un mal jugador, ojalá le vaya bien en Cruz Azul, pero en selección no estoy de acuerdo».

Con pocos minutos en Ajax de Amsterdam, Carlos Hermosillo considera que Jorge Sánchez no debería jugar en la Selección si no lo demuestra.

«Lo de Jorge Sánchez se me hace una aberración que esté en una selección nacional, más allá si jugó bien o mal. A la selección van los que están jugando bien, siempre hablan de la jerarquía, Jorge Sánchez no juega», expresó.

Carlos Hermosillo sobre la participación de Jorge Sánchez en la Selección de México: «Es una aberración»X

Los federativos no se escapan

El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, se volvió viral por su crónica en el México-Ecuador. En ella el periodista arremetió contra los federativos de la FEMEXFUT: «De esta forma se escribe otro rotundo fracaso, porque los federativos de la Federación Mexicana de Futbol dijeron que, en este torneo, mínimo semifinales«, dijo el famoso cronista al momento que acabó el juego».

Martinoli y su dura crítica a la Selección Mexicana y directivos de la FMF: «Lo único que hacen es el ridículo»X: @FARSANTESG

«Que se hagan cargo de lo que dicen y de lo que dejan de hacer porque lo único que hacen es el ridículo. Otra vez, México dando pena en un torneo de alta gama», concluyó Martinoli.

México se hunde contra equipos Conmebol

El analista de ESPN José Ramón Fernández no dudó en lanzar un contundente mensaje tras empatar sin goles ante Ecuador.

«Ridículo, vergonzoso, lo que ustedes quieran decirle. Ecuador se tiró atrás. se echó al suelo, hizo tiempo, le aumentaron 8-9 minutos y bueno al final el árbitro vio en el VAR si había penal y no había, sí hubo una mano, pero con un gol no puedes pasar ninguna fase».

José Ramón Fernández también lamentó que el conjunto azteca solo buscara un penal. Fue por ello que el experimentado periodista sentenció lo siguiente: «Estar en espera de que un penal para clasificar, no es jugar al fútbol. Mientras la mayoría de los países avanzan en técnicas, calidad y desempeño futbolístico, México se hunde en el abismo de la vergüenza y de la ineptitud. ¿Y si buscamos otro deporte para competir?».

El analista también remarcó que con un solo gol no podían aspirar a seguir avanzando en la competición.

«Un solo gol metió México y hoy tuvo a Vega, Cortizo, Antuna, Sánchez, Memo Martínez, todos adelante y la única oportunidad de gol fue la de Santi que el portero tapó. Fracaso total en la pirámide futbolística. Hay que hacer algo, hay que hacer una revolución en el futbol mexicano de pies a cabeza. No hay selección, no hay jugadores, no hay entrenador, no hay tantas cosas… hoy México se hunde dramáticamente en la Copa América con los de Conmebol«.

Pese al crecimiento de Venzuela y Ecuador sigue siendo un fracaso

El Piojo Herrera siempre es una voz autorizada para hablar de la selección Mexicana, su experiencia en el Tri es algo que aun se sigue valorando. El exseleccionador se animó a analizar la actuación mexicana y dejó varios puntos interesantes.

El Piojo Herrera durante un partidoMexsport

«No lo vi bien. Si me preguntan cada partido como fue, si fue mejorando, jugó más o menos con Jamaica, le alcanzó para ganar, jugó bien contra Venezuela, se falla un penal, terminas perdiendo, también jugó bien contra Ecuador. Pero México tiene que aspirar a más. La verdad que en una Copa América tan importante, de locales, porque aquí México local, pues era para que realmente hiciera algo más y nos desilusionamos, pero siempre estaremos con ella. Siempre estaremos con que México, pueda sacar mejores resultados, y ahora esperar qué es lo que procede con México».

Al ser preguntado si la eliminación en grupos es un fracaso respondió lo siguiente: «Sí, por el grupo que enfrentamos. Sabemos que Venezuela y Ecuador han crecido, están en las Eliminatorias en buenos lugares. Pero reitero, eramos locales, una gran prueba para que México aspirara a ver lo que iba a pasar en el Mundial con grandes selecciones», expresó Herrera.

La crítica también llega desde fuera

La actuación mexicana no solo ha sido criticada desde fuera, Sebastián Verón, exjugador argentino, también se unió al aluvión de críticas contra la selección en el evento Sports Summit en la Ciudad de México y destacó la poca ambición: «Ahora hay otra clase de jugadores, otra historia y otras prioridades, Hay mucha comodidad y cuando hay mucha, hay poca ambición», dijo.

Además, también habló sobre el tema de los ascensos y descenso como causa de este fracaso: «El tener ascensos y descensos, para mí, lo que le quita primero es la competitividad y le quita al jugador el competir, y eso te aburguesa y afecta el crecimiento, te lleva a una comodidad y al interés. Eso va a afectar en indefectiblemente en otro lugar, como en la Selección. En Argentina no sucedería, y son partes de las decisiones de la dirigencia».

La otra cara de la moneda

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivan Sisniega, evitó hablar de fracaso y calificó la actuación como «decepción». Sisniega mencionó que se realizará un informe detallado durante la próxima junta de directivos. En ese encuentro, se discutirán los detalles sobre el plan estratégico para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo es identificar las áreas críticas que necesitan refuerzo y asegurar que el equipo reciba el apoyo necesario para competir al más alto nivel.