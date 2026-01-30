Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y cierre de cárcel de la Policía Nacional

Caracas. Durante su participación en un acto protocolar en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que enviará a la Asamblea Nacional una ley de amnistía general “que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”. También informó que el centro de detención ubicado en la sede principal de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como el Helicoide, será clausurada y convertido en un centro social y cultural.

La intención de esta medida, señaló la mandataria interina, es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde el extremismo” y espera que sirva para “reencausar la convivencia entre los venezolanos”.

Afirmó que esta decisión fue discutida en el Alto Mando Político de la Revolución y que también incluye la opinión del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, con quienes aseguró que tienen “intercambios”, aunque dijo también que lo anunciado forma parte de las líneas que Maduro indicó seguro “si llegara a ocurrir una situación calamitosa, como en efecto ocurrió”.

Encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al recién creado Programa de Convivencia Democrática y Paz para que en las próximas horas “con urgencia presenten la ley ante la Asamblea Nacional”. Así mismo, pidió al parlamento su colaboración para que se le dé máxima celeridad a esta iniciativa.

También hubo un mensaje para quienes serán beneficiados con esta medida:

“Pido a quienes han sido beneficiados por estas medidas, para los excarcelados, pido en nombre de los venezolanos, que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio; estamos dando una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela, con diferencias, que las hay, que en la pluralidad que existe podamos convivir con respeto a las personas y a la ley”.

Quedan exceptuados de esta medida los condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, como está establecido en la Constitución.

El segundo anuncio de relevancia hecho por Rodríguez es el cierre de la cárcel ubicada en el complejo que sirve de sede principal a la Policía Nacional Bolivariana. Este recinto, conocido como el Helicoide, ubicado en Caracas, incluye un centro de detención, además de oficinas administrativas y logísticas del principal cuerpo policial del país.

“Las instalaciones del Helicoide que hoy sirven como centro de detención se convertirán en un centro social, cultural, deportivo y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas a este recinto”, anunció la presidenta encargada explicando que la medida se asocia con el relanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, que contempla programas de atención para los funcionarios policiales.

Rodríguez, además, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un pronunciamiento sobre la licencia general emitida el jueves por el Departamento del Tesoro “en aras de preservar la jurisdicción de Venezuela y en aras de preservar el derecho de Venezuela de tener relaciones económicas de equidad con todos los países del mundo”.