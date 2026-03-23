Del desamor al éxito: Shakira celebra así el segundo aniversario de ‘Las mujeres ya no lloran’

Con un emotivo mensaje, Shakira celebró el impacto del proyecto, que continúa consolidándose como uno de los más importantes de su carrera.

A dos años del lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, Shakira celebra una de las etapas más importantes de su carrera, un periodo que no solo redefinió su historia personal, sino que también la reconectó con distintas generaciones de seguidores.

El álbum surgió en un momento de gran exposición mediática, tras su separación de Gerard Piqué, y se convirtió en una forma de canalizar sus emociones a través de la música. Con ello, la artista logró transformar una experiencia personal en un fenómeno global que conectó con millones de personas.

Shakira celebra dos años de Las mujeres ya no lloran

Más que un lanzamiento exitoso, el álbum representó un gran momento en la carrera de Shakira. Sus canciones no solo dominaron plataformas digitales, sino que también consolidaron una nueva etapa artística marcada por la honestidad y la cercanía con su público.

Shakira (Instagram)

Este impacto se ha reflejado en una exitosa gira internacional, que ha registrado llenos totales y una gran respuesta del público en cada presentación. Es por eso que la cantante colombiana no perdió la oportunidad de compartir un mensaje en sus redes sociales con el que dejó ver el profundo impacto que este proyecto ha tenido en su vida.

“Dos años de aniversario de ‘Las mujeres ya no lloran’, ¡no puedo creer que el tiempo pase tan rápido!”, compartió la artista. “Gracias a todos mis fans alrededor del mundo por todo el apoyo que me han dado durante estos dos años. ¡Ha sido el tiempo más inolvidable! Muchas gracias, los amo”, agregó, en su publicación que rápidamente generó miles de reacciones de parte de sus fans.

Shakira (Instagram)

Sin embargo, no todo ha sido completamente positivo. Los últimos días, parte de su agenda internacional se ha visto afectada por factores externos. Uno de los casos más recientes es el concierto Feeding India, programado en la India, que tuvo que ser pospuesto.

A través de un comunicado oficial, los organizadores explicaron: “Debido a la situación geopolítica actual y a las tensiones en la región, el concierto Feeding India con Shakira ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. El bienestar de nuestros fans, de la artista y de todo el equipo de producción sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

También aseguraron que ya trabajan en una solución para reprogramar el evento. “Estamos colaborando con el equipo de la artista para encontrar una nueva fecha y compartiremos actualizaciones en cuanto estén disponibles. El concierto Feeding India siempre ha representado algo más grande, y ese compromiso se mantiene intacto”.

Shakira (Getty Images)

Shakira cerrará su gira mundial con una residencia en España

Como parte de esta etapa, Shakira prepara un cierre especial de su gira Las mujeres ya no lloran en Madrid, con un espectáculo en el Estadio que llevará su nombre diseñado especialmente para poner punto final a este ciclo.

La noticia fue confirmada por la propia colombiana durante una entrevista en el programa Al cielo con ella, de Televisión Española: “Voy a tirar la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el ‘Estadio Shakira’”, adelantó la artista.

“Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”.

La cantante también dejó entrever que no será una única presentación, lo que ha generado especulación sobre una posible residencia en Madrid. “Serán más de dos fechas… pero ya no puedo decir más porque me van a matar”, comentó.