Definen lista de 100 aspirantes para tres plazas en el Consejo del INE

El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados anunció la lista de las 100 personas aspirantes que avanzarán a la Cuarta Fase del proceso para ocupar tres puestos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para un periodo de nueve años.

La calificación se basó en un puntaje máximo de 100, distribuido de la siguiente manera: currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Según las normas del proceso, cada expediente fue revisado aleatoriamente por al menos dos integrantes del Comité.

Un aspecto relevante de esta revisión fue que las exposiciones de motivos y los ensayos pasaron por un filtro tecnológico para verificar si fueron elaborados con inteligencia artificial o si presentaban indicios de plagio (contenido no referenciado).

Según el comité que lleva adelante el proceso, la lista final de 100 aspirantes aseguró estrictamente la paridad de género.

La lista final incluye a diversos perfiles que se autoadscriben a grupos en situación de vulnerabilidad (comunidad indígena, migrantes, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual).

Los 100 que pasan a la fase de entrevistas. Mujeres:

Carolina Suárez Morán, María de Lourdes Fernández Martínez, Beatriz Tovar Guerrero, Diana Talavera Flores, María Magdalena Vila Domínguez, Laura Daniella Durán Ceja, Carmelita Sibaja Ochoa, Claudia Gabriela Villeda Mejía, Alma Lorena Alonso Valdivia, Cruz Angélica Tadeo Andrade, Dora Rodríguez Soriano, María del Mar Trejo Pérez, Claudia Díaz Tablada, María Fernanda Romo Gaxiola, Natalia Elena Zúñiga Leyva, Pilar Patricia Fernández Gaona, Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, Alma Elena Sarayth de León Cardona, Patricia Avendaño Durán, Laura Fabiola Bringas Sánchez, Silvia del Carmen Martínez Méndez, Sandra López Bringas, Claudia Esther Ortiz Guerrero, Blanca Yassahara Cruz García, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Olga González Martínez, Mary Cruz Cortés Ornelas, Laura Berenice Sámano Ríos, Martha Alejandra Tello Mendoza, Norma Angélica Sandoval Sánchez, Mayarí Forno Oliva, Guadalupe Álvarez Rascón, Iris Crystal Monroy Romero, Martha Patricia Tovar Pescador, Verónica Sandoval Castañeda, Zaira Alhelí Hipólito López, Yuliana Bueno Delgado, Sonia Pérez Pérez, María del Rosario Montes Álvarez, Susana Manzano Sánchez, Selene Lizbeth González Medina, Erandi Reyes Pérez Casado, Frida Denisse Gómez Puga, Karina Ivonne Vaquera Montoya, Azucena Cayetano Solano, Yuritzy Durán Alcántara, Nohemí Argüello Sosa, Marisa Arlene Cabral Porchas, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Dulce María Esquerra Salazar.

Por su parte, los hombres que conforman el listado de finalistas son:

Paul Martín Leal Rodríguez, José Luis Echeverría Morales, Miguel Saúl López Constantino, Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Angelo Fernando Cerda Ponce, Alfredo Alcalá Montaño, Armando Ambriz Hernández, Christian Tenorio Gutiérrez, Adolfo Román Montero, Jesús Arturo Baltazar Trujano, Héctor Joaquín López Martínez, Roberto López Pérez, Alfredo Martínez Alcaraz, Daniel Preciado Temiquel, Javier Hernández Hernández, Hernán González Sala, Adrián Molina Eysele, Bernardo Valle Monroy, Armando Hernández Cruz, Armando Antonio Rodríguez Córdova, Luis Gabriel Mota, Armando Xavier Maldonado Acosta, Arturo Manuel Chávez López, Jesús Octavio García González, Juan Manuel Guerrero Jiménez, César Ernesto Ramos Mega, Wilfredo Román Morales Silva, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Christian José Jaramillo Olivares, Salvador Andrés González Bárcena, Jorge Miguel Valladares Sánchez, José Ángel Yuen Reyes, Luigui Villegas Alarcón, Arón Baca Nakakawa, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Eduardo Hugo Ramírez Salazar, Augusto Hernández Abogado, Pedro Rafael Constantino Echeverría, Juan Gabriel García Ruiz, Juan Carlos Minor Márquez, Víctor Óscar Pasquel Fuentes, Alejandro Romero Millán, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, Juan Carlos Cisneros Ruiz, Luis Alberto Hernández Morales, Diego Aarón Gómez Herrera, Roberto Carlos Félix López, Juan Manuel Vázquez Barajas, Arturo González Fernández y Publio Rivera Rivas.

Previamente se aplicó el examen de conocimientos, con respuestas de opción múltiple: fueron sometidos a examen 328 aspirantes, de los que pasaron a la siguiente fase 87 mujeres y 84 hombres.

La siguiente etapa corresponde a entrevistas programadas para realizarse los días 14, 15 y 16 de abril de 2026.