Defensa: 47% de cartuchos calibre 50 asegurados este sexenio provienen de Lake City, EU

Ciudad de México. En la presente administración se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, de las cuales alrededor de 78 por ciento proviene de Estados Unidos, y 137 mil cartuchos calibre 50, 47 por ciento de ellos provenientes de Lake City Army Ammunition Plant, que abaste al Ejército estadunidense, aseguró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general, Ricardo Trevilla.

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que evalúan que en la demanda del gobierno de México contra las armadoras “incluyan esta parte, porque es una empresa privada que comercializa estos armamentos aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos.

Entonces, añadió, es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llega a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”.

El general Trevilla subrayó que entre los decomisos, lo más letales son las armas calibre 50”.

En la mañanera del pueblo, el secretario detalló que de 2012 a la fecha, se han asegurado 137 mil cartuchos calibre 50, de los cuales 47 por ciento provienen” de la empresa citada, que comercializan en las armerías del sur de Estados Unidos.

La mayoría se han asegurado, añadió, en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, y en menor cantidad en Michoacán y Guerrero.

Detalló que en lo que va del sexenio se han asegurado 215 fusiles del tipo de barrett; 20 lanzagranadas calibre 40; 13 lanzacohetes; 273 ametralladoras de diferentes calibres.

Esos datos, sostuvo, “pueden ayudar a entender el problema que tenemos con todo ese armamento y municiones que provienen de Estados Unidos”.

Sobre la iniciativa de ley que envió el gobernador de Chiapas a San Lázaro para que policías estatales usen armas de uso exclusivo del Ejército, el secretario dijo que la Defensa puede autorizar, “siempre y cuando cumplan algunos requisitos”.

Sostuvo que “ya se ha hecho en algunos estados, como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua; lo contempla la ley”. Se autorizaron ametralladoras, principalmente.