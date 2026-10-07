Decidirán juarenses si Morena los dejó como premio de consolación para Andrea Chávez: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que corresponderá a la población juarense decidir si Morena dejó a Ciudad Juárez como premio de consolación para Andrea Chávez.

Mencionó que si bien, no conoce las reglas internas de Morena, tuvo conocimiento de las expresiones que realizó Martín Chaparro, ex dirigente estatal del partido y ex alcalde suplente de Juárez respecto a la molestia por la manera en que designaron a Andrea Chávez como coordinadora de la ciudad fronteriza.

Señaló que, a palabras de Martín Chaparro, su molestia surge por la vulneración de todos los procesos de designación para tejer un acuerdo “en lo oscurito” y calmar los ánimos luego de que Cruz Pérez Cuéllar fue designado como coordinador estatal.