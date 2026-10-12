Debe IEE reconsiderar reserva de candidaturas para mujeres, justicia electoral advierte criterios equivocados

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que, desde una visión ciudadana, el Instituto Estatal Electoral (IEE) debe reconsiderar la determinación para reservar candidaturas para alcaldías únicamente para mujeres.

Explicó que ya existen resoluciones en distintas intancias de justicia en donde se dice que tales criterios son equivocados y violatorios de las disposiciones electorales.

Asimismo, De la Peña Grajeda recordó que ya hay manifestaciones de partidos políticos como el PAN y el PRI en contra del ejercicios de dichas facultades y la interpretación que les da el IEE por lo que habrá que esperar a lo que resuelvan los tribunales en materia electoral.

Agregó que tal y como lo ha dicho la gobernadora Maru Campos, el Estado respaldará y acatará las decisiones de las instituciones pues eso es lo que fortalece a la democracia.

Cabe señalar que en día pasados, el IEE tenía la intención de reservar candidaturas para mujeres en 23 alcaldías, sin embargo, tras una comparecencia en el Congreso del Estado, la iniciativa se modificó solo a 5 municipios en donde nunca se han tenido a una mujer al frente del Ayuntamiento: Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava.