De Villa Juárez al Mundial de boxeo: Iván Santoscoy cumple el sueño de representar a México

La disciplina, el respaldo de su familia y casi una década de esfuerzo en el gimnasio han llevado al chihuahuense Iván Arón Santoscoy Hernández, de 16 años, a cumplir uno de sus mayores sueños: representar a México en el Campeonato Mundial de Boxeo que se celebrará en Budva, Montenegro.

Originario de la colonia Villa Juárez y entrenado en el gimnasio Mármol I, Iván recuerda que su pasión por el boxeo nació desde que era un niño. “Desde los cinco años le decía a mi papá que quería entrar al gimnasio, pero fue hasta los siete cuando me llevó. Desde entonces aquí sigo, dándole todos los días”, relata el joven pugilista a Entre Líneas, quien actualmente cursa el quinto semestre de preparatoria y combina sus estudios con una exigente rutina de entrenamiento.

Constancia que rinde frutos. Es dos veces campeón nacional, obtuvo el tercer lugar en los Nacionales CONADE y recientemente conquistó el campeonato que le otorgó el pase para vestir los colores de México en una justa mundialista. “Siempre luché por representar a mi país. Es algo muy impresionante para mí y gracias a Dios se dio”, expresó con emoción.

Aunque reconoce la calidad de Saúl “Canelo” Álvarez, sus mayores referentes sobre el ring son Juan Manuel Márquez, por su actitud, así como los históricos Erik “Terrible” Morales, Marco Antonio Barrera y Julio César Chávez. “Mi inspiración es mi familia, mis papás y todas las personas que me apoyan y quieren verme ganar”, afirmó.

Para Santoscoy, el éxito en el boxeo no depende únicamente del talento. Considera que la disciplina y la constancia son las principales herramientas para alcanzar las metas. “Mi rutina es correr, ir a la escuela y entrenar. Lo complicado del boxeo es ser disciplinado y que realmente te guste lo que haces”, comentó.

El joven también destacó el papel que desempeña la familia en el desarrollo de los deportistas. Aseguró que el respaldo de sus seres queridos ha sido fundamental para mantenerse motivado durante su carrera y envió un mensaje a los padres de familia para que impulsen a sus hijos a perseguir sus sueños.

“Cuando tu familia te apoya se siente muy bonito, te impulsa a dar más. A los jóvenes les digo que nunca se rajen, que este deporte exige disciplina y esfuerzo, pero que siempre hay oportunidad de ser mejores si trabajan todos los días”, concluyó el boxeador chihuahuense, quien ahora se prepara para enfrentar el mayor reto de su carrera sobre un cuadrilátero internacional.

Es así que, con la mirada puesta en el escenario internacional, Iván Santoscoy busca sumar aliados que impulsen su carrera rumbo a sus próximos compromisos. Quienes deseen respaldar al doble campeón nacional en su preparación y participación en futuras competencias pueden comunicarse al teléfono 614 300 65 63.