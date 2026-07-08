De triunfar en el Mundial 2026 a la escuela: Gilberto Mora se gradúa de Preparatoria

Luego de triunfar durante su debut el Mundial 2026, el futbolista mexicano, Gilberto Mora, se graduó de la preparatoria hoy, 8 de julio.

Este miércoles, Gilberto Mora Zambrano asistió a la ceremonia de graduación del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, Baja California.

Con toga y birrete, Gil Mora, de 17 años de edad, recibió su diploma por haber terminado sus estudios de nivel medio superior.

El niño prodigio del futbol dejó el uniforme de la Selección Nacional para regresar a su escuela hoy, luego de su destacada participación en el Mundial 2026, evento deportivo por el que se ganó el corazón de miles de mexicanos y de aficionados de todo el mundo.