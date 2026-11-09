Sheinbaum dice que la FGR determinará si hay suficientes elementos para un proceso penal contra Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si existen suficientes elementos para iniciar un proceso penal contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Eso lo determina la Fiscalía. Si hay suficientes elementos para un procedimiento penal, pues tiene que definirlo, y administrativo en el caso de la Auditoría Superior de la Federación”, afirmó.

En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica y la crisis que todavía enfrenta el órgano electoral, a la que se suman protestas como la de los trabajadores de los módulos de atención.

Sheinbaum consideró que los consejeros del organismo también deberían reducir sus salarios, luego de que una reportera le cuestionara que perciban ingresos superiores a los de la presidenta.

La mandataria insistió este lunes de con que Taddei traicionó al pueblo tras los escándalos de corrupción por la entrega de contratos millonarios a José Alfredo Hernández Casillas.

“Yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”, afirmó la mandataria.

La expresidenta consejera Guadalupe Taddei y su empresario favorito José Alfredo Hernández Casillas se repartieron millones con los contratos que entregó el Instituto Nacional Electoral (INE).