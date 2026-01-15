Repasamos la carrera del actor mexicano, sus premios internacionales y los grandes nombres con los que ha compartido pantalla.

Gael García Bernal se ha consolidado como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación, con una carrera que abarca desde el cine independiente mexicano hasta producciones internacionales en Hollywood.

Hacemos un recap de la trayectoria de este destacado actor, sus papeles más emblemáticos y cómo ha dejado huella en la industria cinematográfica.

De ‘Amores Perros’ a Hollywood: la reconocida

trayectoria de Gael García Bernal en cine y televisión

Nacido el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco, Gael García Bernal es hijo del director de cine José Ángel García y de la actriz Patricia Bernal, lo que lo acercó desde temprana edad al mundo del espectáculo.

Inició su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y continuó perfeccionando su técnica en la Central School of Speech and Drama en Londres, explorando distintos estilos actorales que le permitirían consolidarse como uno de los actores más éxitoso de su generación.

Su primer gran papel que lo catapultó a la fama fue en Amores Perros (2000), dirigida por Alejandro González Iñárritu, una cinta que exploraba las vidas entrelazadas de distintos personajes tras un accidente automovilístico en Ciudad de México.

El éxito de la película no solo colocó a García Bernal en el mapa del cine mundial, sino que también puso al cine mexicano contemporáneo en la agenda internacional.

Gael García Bernal en el fotograma de Amores perros. (Archivo. )

A lo largo de su carrera, Gael ha participado en múltiples proyectos que le han permitido trabajar con actores y directores de renombre mundial.

Entre ellos destacan Alfonso Cuarón, con quien protagonizó Y tu mamá también (2001) junto a Diego Luna, Alejandro González Iñárritu en Babel (2006), donde compartió escena con Brad Pitt y Cate Blanchett.

Alejandro Gonzalez Iñarritu, Gael Garcia Bernal (Cortesia)

Gael García Bernal: una trayectoria que conquistó Hollywood sin perder identidad

El talento de Gael García Bernal trascendió fronteras desde sus primeros roles internacionales. Su salto definitivo a Hollywood llegó con The Motorcycle Diaries (2004), donde interpretó al joven Ernesto ‘Che’ Guevara bajo la dirección de Walter Salles, compartiendo créditos con Rodrigo de la Serna y Mía Maestro.

Su actuación le valió el Premio Goya al Mejor Actor, consolidándolo como un actor de alcance global y abriéndole las puertas para trabajar con algunos de los directores más prestigiosos del cine internacional.

El salto de Gael García a Hollywood llegó con The Motorcycle Diaries (2004), donde interpretó al joven Ernesto ‘Che’ Guevara (Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

A partir de aquel éxito, Gael García comenzó a alternar producciones estadounidenses con cine europeo y latinoamericano, consolidando una carrera internacional.

Uno de sus roles más destacados fue en Babel (2006), dirigida por Alejandro González Iñárritu, donde compartió escena con Brad Pitt y Cate Blanchett.

La película recibió múltiples nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y ganó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, lo que reforzó el reconocimiento global de Bernal como actor de prestigio.

Uno de los rolres más destacados de Gael García fue en Babel (2006), dirigida por Alejandro González Iñárritu, donde compartió escena con Brad Pitt y Cate Blanchett. (Francois Durand/Getty Images)

El actor de 47 años también ha participado en películas como The King, Blindness y Letters to Juliet, mostrando su versatilidad al abordar distintos géneros y contextos culturales.

Por si fuera poco, ha tenido la oportunidad de compartir pantalla con actores de la talla de Javier Bardem, Natalie Portman, Salma Hayek, Clive Owen y Emma Watson, destacándose tanto en cine independiente como en grandes producciones, y consolidándose como uno de los actores mexicanos más influyentes de su generación.

En 2016, Gael García ganó su primer Golden Globe gracias a su papel protagónico en la serie Mozart in the Jungle, donde interpretó al carismático y excéntrico director de orquesta “Rodrigo de Souza”.

Gael García ganó su primer Golden Globe en 2016. (Variety/Penske Media via Getty Images)

Uno de sus trabajos más destacados recientes fue Cassandro (2023), una biopic dirigido por Roger Ross Williams en el que García Bernal da vida a un luchador gay que desafía estereotipos en el mundo de la lucha libre.

Fue estrenada en el Sundance Film Festival y liberada en Amazon Prime Video, la película fue muy bien recibida por la crítica por su enfoque humano y gráfico del personaje, así como por la actuación del actor mexicano.

Uno de los trabajos más destacados recientes de Gael García fue Cassandro (2023) (Amanda Edwards/Getty Images)

Otro rol significativo fue en Another End (2024), una distopía tecnológica dirigida por Piero Messina, en la que Bernal protagoniza una historia que entrelaza romance y filosofía, explorando el amor y la condición humana en un contexto futurista.

Además, en 2024 debutó en la pantalla chica con La Máquina, una serie dramática de deportes producida para Hulu y Disney+, y creada junto a Diego Luna y protagonizada por ambos, con la participación de Eiza González.

Diego Luna (Monica Schipper/Getty Images)

Aunque el proyecto no fue nominado en categorías principales como mejor serie o actuación para Gael, sí recibió una nominación al Golden Globe 2025 por la actuación de Diego Luna en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Televisión por su papel como “Andy Luján” en la producción.

Además, en los Critics Choice Awards 2025 La Máquina fue incluida entre las nominadas a Mejor Serie en Idioma no Inglés.