David Furnish acompañó a Elton John durante sus dos presentaciones en el Estadio Banorte, donde Elton enfrentó algunos problemas de respiración durante la segunda noche.

David Furnish es una de las figuras más importantes en la vida deElton John y durante su despedida del público mexicano no fue la excepción. El cineasta canadiense acompañó al cantante en sus dos presentaciones en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y estuvo pendiente de él durante una etapa especialmente demandante para el músico.

David Furnish, el esposo de Elton John que estuvo pendiente de él durante sus conciertos en México

El cantante regresó a la capital mexicana después de 14 años para ofrecer dos conciertos bajo el concepto “Farewell to Mexico”. Las presentaciones reunieron a más de 60 mil personas y estuvieron marcadas por la lluvia, pero también por la energía del intérprete, quien se mantuvo frente al piano durante buena parte del espectáculo.

Durante la segunda noche, Elton John tuvo que hacer una pausa debido a dificultades para respirar: Me siento mal por la altura”, aseguró. En ese momento, David Furnish estuvo atento a su esposo y lo acompañó mientras el cantante retomaba el concierto.

Elton John y David Furnish (Getty Images)

La presencia de Furnish cobró especial relevancia porque, desde hace varios años, su papel en la vida de Elton John va mucho más allá del de pareja. El cineasta ha estado junto al artista durante algunos de los momentos más complicados de su vida personal y de salud.

David Furnish ha acompañado a Elton John durante sus problemas de salud

La cercanía entre ambos ha cobrado todavía más importancia en los últimos años, particularmente por los problemas de salud que Elton John ha enfrentado.

En 2024, el cantante reveló que una infección ocular grave sufrida en el sur de Francia le provocó la pérdida de visión del ojo derecho. También explicó que su ojo izquierdo estaba afectado y que la situación le impedía leer, ver televisión y realizar algunas actividades cotidianas con normalidad.

En una entrevista posterior con The Times, Elton contó que no podía ver a sus hijos practicar rugby o futbol y describió el proceso como una situación angustiante. En medio de esa etapa, también destacó la importancia de contar con su familia, especialmente con David Furnish.

Los problemas de visión se suman a otras complicaciones de salud que el cantante ha enfrentado a lo largo de los años. En 2024, durante la presentación de su documental Elton John: Never Too Late, bromeó sobre las numerosas intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido: “Para ser honesto contigo, no queda mucho de mí”, dijo entonces.

Elton explicó que ya no tiene las amígdalas, adenoides, apéndice ni próstata, además de haber perdido la cadera derecha y ambas rodillas. “De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda”, comentó con humor.

Elton John y David Furnish: una historia que comenzó en 1993

La relación entre Elton John y David Furnish comenzó en 1993, cuando se conocieron durante una cena organizada por amigos. De acuerdo con el propio cantante, la conexión entre ambos fue inmediata y rápidamente comenzaron una relación.

La pareja formalizó su unión civil en diciembre de 2005, cuando la legislación británica permitió las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Nueve años después, tras la legalización del matrimonio igualitario en Inglaterra y Gales, Elton y David celebraron su boda en Windsor, el 21 de diciembre de 2014.

Desde entonces, Furnish se ha mantenido como una figura fundamental en la vida del cantante. Además de ser su esposo, también ha estado involucrado en distintos proyectos relacionados con su carrera y su legado.

La pareja también formó una familia con la llegada de sus dos hijos, Zachary y Elijah, quienes nacieron mediante gestación subrogada. Zachary nació en diciembre de 2010 y Elijah en enero de 2013, ambos a través de la misma gestante.