Cumplimenta AEI orden de aprehensión por homicidio en Chínipas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en el municipio de Chinipas, a Otoniel C. F., de 45 años, quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de homicidio, cometido a José de la Luz F. P.

Las investigaciones ministeriales establecen que Otoniel C. F., disparó con un arma de fuego en contra de José de la Luz F. P., privándolo de la vida, en hechos ocurridos la madrugada del 07 de septiembre del año en curso, en la localidad de Benjamín M. Chaparro (Santa Ana), municipio de Chínipas.

Asimismo, que levantó el cuerpo de la víctima, que se lo llevó en un vehículo y lo arrojó en una brecha que conduce al citado municipio.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería a solicitud del agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).