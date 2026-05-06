Culpable de abuso sexual a menor de edad y mostrarle pornografía

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia de 5 años y 8 meses de prisión, dictada en contra de Sebastián T. C., por el delito de abuso sexual agravado y por el delito que atenta contra la correcta formación de menores de edad.

Las investigaciones ministeriales, lograron demostrar que el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima menor de edad y le mostró material pornográfico, en hechos registrados en octubre y diciembre del año 2024, en un domicilio de la colonia El Saucito, en la ciudad de Chihuahua

Ante los suficientes datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, el imputado aceptó su responsabilidad penal, y se apegó a un procedimiento especial abreviado.

Tras la terminación anticipada del proceso, la Juez de Control conocedora de la causa penal, dictó la sentencia que Sebastián T.C., purgará en el Cereso de Aquiles Serdán, además, deberá hacer el pago de la reparación del daño.