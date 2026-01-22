Cuidado con el frío, mínimas de hasta 1°C la siguiente semana: Protección Civil Municipal

Los refugios temporales continúan habilitados en su horario regular

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que a partir de la próxima semana se espera un descenso en las temperaturas con mínimas de hasta 1°C o 2°C, con sensación térmica de gasta 0°C, por lo que exhortan a cuidarse.

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil, reiteró que continuarán habilitados los refugios temporales en el horario habitual que es de 7:00 pm a 8:00 am. Dichos espacios se ubican: en el Centro Comunitario Mármol III, sobre la calle Eusebio Castillo, al sur de la ciudad; y el segundo en el CEDEFAM El Porvenir, al norte, en la calle Villa de Dolores.

Por otro lado, destacó que este fin de semana estarán las temperaturas como hasta el día de hoy, con temperaturas que ronden los 9 °C como mínima y 22°C como máxima. A la par, destacó la importancia de no bajar la guardia.

Recomendaciones por frío:

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños y personas adultas mayores.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir líquidos calientes y mantener una alimentación balanceada.

Ventilar los espacios cerrados al utilizar calefactores.

No utilizar anafres o braseros dentro de las viviendas.

Resguardar a mascotas en lugares protegidos del frío.

Se recuerda que, ante cualquier emergencia te puedes comunicar a la línea 9-1-1 o utilizar la aplicación Marca el Cambio.