Cuba denuncia recrudecimiento del bloqueo de EU y persecución a quienes ayudan a la isla

Ciudad de México. Estados Unidos “persigue todo los que puedan ayudar a los cubanos”, afirmó este miércoles Johana Tablada, jefa segunda de misión de la embajada de Cuba en México, al denunciar el endurecimiento del bloqueo y nuevas acciones que, dijo, buscan asfixiar a la isla. En un acto protocolario con motivo del 173 aniversario del natalicio de José Martí, Tablada aseguró, a nombre del embajador Eugenio Martínez —quien no asistió por causas de fuerza mayor—, que el pueblo cubano seguirá el ejemplo de su héroe nacional para defender el derecho de la isla a elegir su propio destino.

En el Centro Cultural José Martí, la diplomática subrayó que actualmente se está “criminalizando” incluso el envío de barcos con combustible y alimentos a Cuba. “¿A quién se le puede ocurrir que es un crimen que entre un barco en Cuba con alimentos, con combustible con el que nos iluminamos, con el que cocinamos, con el que nos transportamos?”, cuestionó, al sostener que las medidas estadounidenses buscan impedir cualquier operación comercial básica de la isla.

Tablada afirmó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos no sólo se mantiene, sino que se ha recrudecido en los últimos años, afectando directamente a la vida cotidiana de las familias cubanas. Señaló que Washington “hace todo lo que sea necesario para empobrecer a Cuba, para desestabilizarla y recuperar su dominio”, al tiempo que persigue a terceros países, bancos y empresas que intentan mantener relaciones normales con la isla.

La representante diplomática vinculó esta política con una larga historia de agresiones contra la soberanía cubana, desde la imposición de la base naval de Guantánamo hasta las actuales medidas coercitivas unilaterales. Afirmó que, frente a este escenario, la figura de José Martí sigue siendo una fuente de inspiración para resistir. “Martí nos da fuerzas para resistir y vencer hoy, en medio de la mayor adversidad”, dijo, al destacar su pensamiento antiimperialista y su defensa de la dignidad de los pueblos de América.

En su discurso, Tablada también agradeció de manera explícita la postura histórica de México frente al bloqueo. Reconoció el respaldo constante del gobierno mexicano en foros internacionales y la solidaridad del pueblo de México con Cuba. “Agradecemos mucho a México por ese voto permanente y ese llamado constante a que se ponga fin al abuso que representa el bloqueo contra la población cubana”, expresó.

Sostuvo que Cuba seguirá apostando por una relación “civilizada y respetuosa” con Estados Unidos, pero sin renunciar a su soberanía. “No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará”, dijo al citar a Martí.