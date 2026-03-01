Cuarto Informe: salió Juárez de las ciudades más violentas del mundo, inversión histórica de 3 mil 600 mdp

La gobernadora Maru Campos destacó en su Cuarto Informe de Resultados que en materia de seguridad se ha hecho una inversión histórica de más de 3 mil 600 millones de pesos en equipamientos a las y los elementos de la Policía Estatal.

Recordó que Ciudad Juárez salió este año de las 15 ciudades más violentas del mundo, gracias a la estrategia de seguridad y a proyectos como Plataforma Centinela, que consiste en un despliegue de tecnología en toda la entidad.

En su Cuarto Informe de Resultados, señaló que más de mil 460 policías, custodios, agentes y ministerios públicos concluyeron su formación académica, permitiendo que estén mejor capacitados para cuidar de la población.

“Este ordenamiento institucional nos ha permitido, también ser asertivos en el cuidado de las mujeres. Tan sólo en este año, atendimos denuncias, resguardamos mujeres violentadas, y llevamos a la justicia a casi 600 violentadores. Pero además hemos reducido en un 18 por ciento los homicidios dolosos en nuestro Estado”.