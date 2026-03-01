Cuarto Informe: hace Maru llamado al Poder Judicial para proteger estado de derecho tras caso Plenitud

La gobernadora Maru Campos hizo un llamado al Poder Judicial para que

Ello a raíz de la liberación del dueño del Crematorio Plenitud, quien había sido vinculado a proceso por el hallazgo de 386 cuerpos embalsamados que supuestamente se habían incinerado y que entregaron cenizas falsas a sus familiares.

“En semanas recientes, Un juez Federal determinó que no había delito en el caso del crematorio de Ciudad Juárez. Ello, dejó sin efectos el trabajo exhaustivo de investigación realizado por nuestra Fiscalía para responder a las víctimas.

Por ello hacemos un llamado al Poder Judicial local, para proteger el Estado de Derecho, y la confianza en nuestras instituciones”.