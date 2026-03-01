Cuarto Informe: agradece Maru al DIF por gobernar en silencio, atendiendo la desnutrición infantil

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que, como parte de su Cuarto Informe de Resultados, se desplegó una estrategia para atender la desnutrición infantil en la región serrana y que, gracias a los 21 Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno (Cerenam), se entregó alimento terapéutico a menores de edad con algún nivel de desnutrición.

“Quiero reconocer al DIF Estatal por gobernar en silencio, con discreción, teniendo muy clara su misión. Gracias porque a 4 años de Gobierno podemos ver la gran cosecha lograda”.

Recordó que también se brinda apoyo a mujeres embarazadas quiénes son referidas a un Centro de Salud cuando llega el momento del parto.

“Este Gobierno, rescató los 9 Cerenams que recibió –pues fueron abandonados indolentemente por la administración pasada– y además, el DIF estatal abrió 12 nuevos. Esto quiere decir que hay más del doble de estos centros para ser el apoyo amoroso que las mujeres y niños de la sierra necesitan.