Cuarto Informe: 390 Estancias Infantiles, “las puertas que se cerraron Chihuahua las abrió”

En su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Maru Campos recordó que en 2019 el Gobierno Federal optó por desaparecer los apoyos para las Estancias Infantiles, lo que representó una gran afectación para madres y padres trabajadores: “las puertas que se cerraron, Chihuahua las abrió”.

Por ello, recordó que su administración optó por rescatar dicho programa y actualmente se cuenta con 390 estancias infantiles en toda la entidad, creando espacios seguros para que padres y madres puedan ir a trabajar mientras sus hijos e hijas están bien cuidados y atendidos.

Asimismo, dijo que como parte del programa “NutriChihuahua”, 180 mil estudiantes tienen acceso a un desayuno escolar todos los días, destacando que una buena alimentación marca la diferencia en su aprendizaje y en la economía de sus familias.