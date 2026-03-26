El hijo de David y Victoria Beckham se quebró en pleno concierto al interpretar una canción vinculada a su hermano Brooklyn, en medio del distanciamiento familiar.

Uno de los momentos más íntimos y complicados de la familia Beckham quedó expuesto en público. Cruz Beckham, el hijo menor de David y Victoria Beckham , no pudo contener las lágrimas durante un concierto en Londres mientras interpretaba una canción con gran significado personal.

Cruz Beckham llora en pleno concierto tras cantar canción dedicada a su hermano Brooklyn

El joven músico, de 21 años, se quebró en el escenario al cantar Loneliest Boy, un tema que, según diversas interpretaciones, estaría dedicado a su hermano mayor, Brooklyn Beckham, con quien mantiene un distanciamiento desde hace meses.

La presentación tuvo lugar en el Courtyard Theatre, en Londres, donde Cruz actuó junto a su banda frente a un público que incluía a sus padres y a su hermano Romeo. Durante la interpretación, el cantante se mostró visiblemente afectado, al punto de necesitar apoyo sobre el escenario.

Loneliest Boy no pasó desapercibida. El tema incluye versos que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia Brooklyn, en medio de la ruptura que atraviesa la familia desde principios de 2026.

“El chico más solitario, mamá no habla demasiado, le estás rompiendo el corazón. Se nota en las pequeñas cosas que no haces, supongo que al final eres tú, contigo mismo y tú. Dime, ¿cómo vives cuando no tienes a nadie que perder?”, dice una de las estrofas.

Testigos señalaron que el ambiente se volvió especialmente emotivo a medida que avanzaba la canción, cuyas letras hacen referencia a la soledad, la distancia y las tensiones familiares.

El chico más solitario, apuesta todo por él, para encontrar algo malo en alguien bueno, siempre lo hace. El chico más solitario, espero que estés escuchando, no alejes a todos tus amigos cuando estamos intentando mostrarte cariño”, menciona otra parte de la canción.

El quiebre de la familia Beckham

La emoción no fue exclusiva de Cruz. Durante el concierto, su hermano Romeo también fue visto llorando entre el público, mientras era consolado por Victoria Beckham, en una escena que reflejó el impacto del conflicto familiar.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham (Getty Images)

La ruptura de los Beckham se hizo pública cuando Brooklyn aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse con sus papás, a quienes acusó de interferir en su vida personal y en su matrimonio con Nicola Peltz.

Desde entonces, la relación entre Brooklyn con el resto de la familia se ha deteriorado, haciendo evidente la distancia incluso en redes sociales.