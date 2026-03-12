Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos con Valeria Liberman, ya tienen 20 y 18 años

Cristian Castro habló abiertamente sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con su exesposa Valeria Liberman.

El cantante Cristian Castro habló por primera vez con apertura sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con su exesposa Valeria Liberman.

Durante un reciente encuentro con un grupo de reporteros, el intérprete expresó el orgullo que siente por ellos y aprovechó el momento para enviar un mensaje a su ex pareja, con quien estuvo casado por poco más de cuatro años.

Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos mayores

En su más reciente encuentro con la prensa a la salida del Auditorio Nacional, lugar donde tiene programados una serie de conciertos, Cristian Castro habló abiertamente sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con su exesposa Valeria Liberman. El intérprete compartió el orgullo que siente por sus primogénitos y se mostró dispuesto a hablar de su faceta como papá.

Christian Castro, su hija Simone Castro y Valeria Liberman (Getty Images)

Por primera vez, el intérprete de “Azul” compartió algunos detalles de la vida de los jóvenes de 20 y 18 años: reveló que los dos ya cursan la universidad y que incluso tienen pareja.

“Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando, economía mi hijo y mi hija está estudiando psicología. Estoy la verdad muy orgulloso. Se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien. A la mamá también la veo muy bien… educándolos, la verdad estoy agradecido”, aseguró.

Cristian Castro le envía un mensaje a Valeria Liberman

En la misma entrevista, Cristian Castro también aprovechó para enviar un mensaje a su exesposa Valeria Liberman a través de las cámaras de los medios. El cantante expresó su agradecimiento hacia la abogada por la forma en que ha guiado y educado a sus hijos. Según explicó, reconoce el trabajo que ella ha hecho como mamá, ya que supo encaminarlos por un buen rumbo para que hoy ambos estén enfocados en sus estudios universitarios y en construir su propio futuro.

“Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia La Academia, eso me preocupaba muchísimo, pues es lo que me faltó a mí, ¿verdad?”, aseguró.

¿Quiénes son los hijos de Cristian Castro?

Los hijos de Cristian Castro han crecido en gran medida lejos del ojo público, pese la fama que ha acompañado al intérprete durante décadas. Situación que ha aumentado la curiosidad de sus fans por conocer más sobre Simone, Mikhail y Rafaela, los tres hijos del cantante, quienes poco a poco han comenzado a construir sus propios caminos.

Simone Candy Castro Liberman

A principios de los 2000, Cristian Castro inició una relación con la abogada argentina Valeria Liberman, con quien contrajo matrimonio poco tiempo después de conocerse. El 16 de junio de 2005, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Simone Candy Castro Liberman.

Christian Castro, su hija Simone Castro y Valeria Liberman (Getty Images)

Tras tres años de matrimonio, la relación terminó en divorcio en medio de un proceso legal en el que ambos se disputaron la custodia de sus hijos. Actualmente, Simone vive en Miami junto a su hermano, mientras que el cantante mantiene con ellos una relación a distancia, especialmente porque Liberman conservó la custodia desde que eran pequeños.

Cristian Castro y sus hijos Simone y Mikhail (RRSS)

Mikhail Zaratustra Castro Liberman

Durante su matrimonio con Valeria Liberman, el cantante también se convirtió en padre de Mikhail Zaratustra Castro Liberman, quien nació el 5 de diciembre de 2007.

Al igual que su hermana Simone, Mikhail reside en Miami y ha llevado una vida discreta lejos de los reflectores. En diversas entrevistas, Cristian Castro ha comentado que la relación con sus hijos ha sido a distancia debido a la dinámica familiar tras el divorcio.

Rafaela Erazo Castro

Años después, Cristian Castro mantuvo una relación con la colombiana Paola Erazo, con quien tuvo a su tercera hija, Rafaela Erazo Castro , nacida en abril de 2014.

Rafaela Erazo Castro (Instagram)

A diferencia de sus hermanos mayores, Rafaela ha tenido una presencia más visible en redes sociales. Con frecuencia aparece en publicaciones junto a su padre y también con su famosa abuela, la actriz Verónica Castro, compartiendo momentos familiares, viajes y algunas de sus actividades, como su gusto por la música y el piano.

Aunque la relación sentimental entre Cristian Castro y Paola Erazo terminó, ambos mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su hija, lo que ha permitido que Rafaela conviva de manera cercana con su padre.