Crece deuda de los mexicanos en 2025; promedio rebasa los 190,000 pesos por persona

La deuda promedio de los mexicanos en 2025 fue de 193,198 pesos en tarjetas, créditos o préstamos, lo que implicó un aumento de 6.3% con respecto al año previo, según Bravo.

De acuerdo con el documento Perfil del deudor mexicano 2025, un año antes el monto promedio fue de 181,751 pesos, es decir, en tan solo 365 días creció en 11,447 pesos.

“La principal causa (de este aumento) es la mala administración financiera, atribuida al desconocimiento y la falta de educación financiera. De esta manera, se observa que, para 72% de los encuestados, sus gastos mensuales superan ampliamente sus ingresos”, explica la compañía.

Bravo (antes Resuelve tu deuda), empresa especializada en liquidación de deudas, basó su análisis en más de 30 mil clientes activos al cierre de 2025.

Uno de cada tres mexicanos tiene deudas

Para muchos, la palabra deuda es sinónimo de terror y de miles de pesos en intereses tirados a la basura. Para otros, representa una oportunidad de crecimiento personal, profesional y laboral en el mediano y largo plazo o, como algunos dicen, un mal necesario.

Según la última Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 36.2% de la población de 18 años y más tiene algún tipo de endeudamiento.

Los datos del Inegi dan cuenta que 27.3% de la población con una deuda se ha atrasado con el pago de un crédito o préstamo, con niveles ligeramente más elevados entre los 18 y 49 años.

Además, 5% de los encuestados reconoció que tiene unendeudamiento excesivo y 11.1%, de nivel alto.

Ganan menos y se endeudan más

El análisis de Bravo señala que el ingreso promedio general entre la población fue 24,426 pesos en 2025, frente a 25,166 un año antes

“Esta diferencia en deuda e ingreso subraya distintas realidades financieras y la necesidad de enfoques personalizados en la gestión del endeudamiento”, expuso.

¿A qué edad se endeuda más?

El grupo demográfico más endeudado se concentra en edades productivas. Los deudores entre 31 y 35 años representan 21% del total, con una deuda promedio de 175,192.95 pesos. La cifra se eleva para el grupo de 36 a 40 años, que constituye 16%, alcanzando un monto promedio de 205,392.21 pesos.

“El Perfil del Deudor Mexicano 2025 confirma la importancia de una gestión financiera consciente. Cuando falta una comprensión clara de los ingresos, una planificación presupuestaria efectiva y hábitos de consumo responsables, las personas pueden encontrarse en situaciones que desafían su estabilidad económica”, comentó Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo en México.

Para los deudores de 41 a 45 años, la situación es aún más pronunciada, con una deuda promedio de 221,620.70 pesos, y esta continúa aumentando con la edad, alcanzando un máximo de 292,090.10 pesos para el grupo de más de 66 años.

Este fenómeno no solo refleja la acumulación de obligaciones a lo largo del tiempo, sino que también puede estar ligado a las exigencias económicas propias de estas edades y el consecuente acceso a financiamiento que se les otorga, lo cual se asocia a compromisos financieros a largo plazo, señaló el directivo.

La generación más joven entre los clientes de Bravo, 21 a 25 años, constituye 4% de los deudores y muestra una deuda promedio de 79,283.86 pesos, evidenciando una incorporación temprana al sistema crediticio y la importancia crítica de integrar la educación financiera desde edades tempranas.

Mala administración

Más de la mitad de los mexicanos llega a fin de mes con la cartera vacía y en espera de la anhelada quincena. Según el estudio Global State of the Consumer Tracker (GSCT), 54% de la población tiene su cuenta bancaria en ceros al final del periodo.

Sólo a 8% de los mexicanos “siempre” le sobra capital al final del mes, mientras que a 30% de plano no le alcanza el dinero, según la Ensafi.

Ingresos insuficientes, inflación persistente, desempleo y mala planeación financiera son algunos factores que propician esta situación, de acuerdo con Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).