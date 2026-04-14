Copred pide tolerancia cero ante ataques a la árbitra Katia Itzel García

Ciudad de México. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) hizo un llamado a la Liga MX, a la FMF y a la Comisión Arbitral, para que realicen acciones que garanticen la tolerancia cero a acciones misóginas y se investiguen las expresiones en contra de la arbitra Karen Itzel García durante el juego entre los Pumas de la UNAM contra el club Mazatlán.

Luego de las expresiones misóginas en contra de la arbitra y en el con texto del Mundial 2026, el Consejo señaló que “no pueden entenderse como parte de la pasión del juego ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral”, sino que se trata de expresiones que “reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público”.

La propia Katia Itzel García ha sido designada como árbitra para el Mundial que se disputará en México Canadá y Estados Unidos, lo que la consolidad, dijeron, como una de las representantes del arbitraje mexicano a nivel internacional.

El llamado del Copred a la Liga MX consiste en que adopte una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella, y garantice que sus partidos se desarrollen bajo estándares de respeto e igualdad.

A la Comisión de Árbitros para que proteja activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras, especialmente frente a agresiones basadas en el género, y fortalezca protocolos internos de prevención, atención y sanción.

Mientras que a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que investigue “con debida diligencia los hechos, independientemente de su registro formal en cédula arbitral, y establezca criterios claros que sancionen conductas discriminatorias, incluso cuando estas ocurran fuera de los canales tradicionales de reporte”.

“El fútbol no está exento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Desde el Gobierno de la Ciudad de México se ha insistido en que el terreno de juego no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice”, aseguraron.