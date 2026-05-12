Estados podrán ajustar calendario escolar de forma excepcional, pero ciclo escolar concluye el 15 de julio: Sheinbaum

Luego de que las autoridades educativas del país revirtieron el acuerdo con el que se modificaba el calendario escolar, lo que permitirá que el ciclo escolar concluya el 15 de julio, como estaba previsto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que fueron los secretario de educación de los estados quienes la semana pasada habían establecido una modificación al calendario escolar.

https://m.youtube.com/watch?v=qEx5MX8uFe8m

El lunes, durante una reunión a puerta cerrada que duró más de seis horas con el titular de Educación Pública, Mario Delgado, el consejo nacional de autoridades del sector echó abajo la modificación que se había anunciado la semana pasada para adelantar la conclusión del ciclo escolar bajo el argumento de evitar las afectaciones por las altas temperaturas en el país y por la realización del Mundial de futbol.

Consultada sobre la decisión de ayer, la mandataria señaló: “Mi opinión fue que hubieran las seis semanas de vacaciones como estaban pactadas”.

Subrayó que “el viernes pasado, todos los secretarios de educación pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio, como saben, sobre todo madres y padres de familia, y maestros que no estuvieron de acuerdo, y entonces, se reunieron nuevamente y tomaron la decisión de dejar el calendario como estaba”.

Destacó que, también se estableció que “en todo caso, si algunas de las entidades -que normalmente se hace- ya sea por las temperaturas o el tema del mundial, quisiera recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad pero como una excepción para algunas entidades”.

Con la determinación de mantener sin cambios el actual ciclo escolar, se contabilizarán 185 días efectivos de clases.