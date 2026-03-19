Coparmex nacional realiza gira estratégica en Washington para impulsar la renovación trilateral del TMEC

• Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación, encabeza una delegación de especialistas en materia económica, laboral, energética y de comercio exterior.

• El objetivo de la gira es fortalecer el diálogo de alto nivel con autoridades, congresistas, organismos empresariales y centros de pensamiento.

• COPARMEX impulsa un enfoque trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y propone evitar esquemas que fragmenten el acuerdo.

La delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) inició esta semana una gira de trabajo en Washington, D.C., en un momento decisivo para la región, marcado por el arranque del diálogo entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

La representación empresarial busca construir confianza, generar alianzas estratégicas y contribuir a una agenda común que impulse la competitividad, la integración y el crecimiento de América del Norte.

Para COPARMEX, la revisión del T-MEC debe ser un ejercicio de modernización técnica orientado a fortalecer la integración regional, impulsar la cooperación y consolidar a América del Norte como la región más competitiva, resiliente e integrada del mundo.

En este contexto, la revisión también debe traducirse en oportunidades concretas para las micro, pequeñas y medianas empresas, verdadero corazón de la economía y del empleo en México. La integración productiva de América del Norte debe incluir, de manera efectiva, a las MiPyMEs en las cadenas de valor facilitando su incorporación al comercio exterior, el acceso a financiamiento, la innovación y la digitalización.

La Confederación defiende un enfoque trilateral que incluya a México, Estados Unidos y Canadá, y propone evitar esquemas que fragmenten el acuerdo o debiliten los equilibrios alcanzados en el actual tratado comercial.

Para Estados Unidos, la integración de los tres países es estratégica: el comercio regional sostiene más de 13 millones de empleos en ese país, lo que confirma la importancia de preservar y fortalecer este acuerdo.

La delegación, encabezada por el Presidente Nacional, Juan José Sierra Álvarez, está integrada por especialistas en materia económica, laboral, energética y de comercio exterior, con el propósito de fortalecer el diálogo de alto nivel con autoridades, organismos empresariales y centros de pensamiento, así como posicionar a COPARMEX como un interlocutor técnico y confiable del sector privado mexicano en la relación bilateral.

En este contexto, la misión promoverá durante la gira una agenda de competitividad regional estructurada en cinco ejes prioritarios: competitividad regional y T-MEC, certeza jurídica, seguridad, agenda laboral y energía.

En el primer día de actividades, el martes 17 de marzo, la delegación llevó a cabo un encuentro con el Congressional Research Service de la Cámara de Representantes, donde presentó su agenda y dialogó sobre el papel de México en la región, los retos de la revisión del T-MEC y temas como la seguridad, la extorsión y el Estado de Derecho.

Posteriormente, la comitiva sostuvo una reunión con Lila Abed, del Inter-American Dialogue, para revisar las prioridades de México rumbo a la negociación y las oportunidades para fortalecer la integración regional.

En el Center for Strategic and International Studies (CSIS), la delegación participó en un diálogo estratégico sobre la revisión del T-MEC y el nuevo paradigma de seguridad económica regional. En el intercambio, la representación empresarial coincidió con especialistas en que América del Norte está construyendo una fortaleza económica que requiere socios confiables.

El grupo también participó en la Brookings Institution, con el equipo de la iniciativa USMCA Forward, donde intercambió perspectivas sobre los escenarios de la revisión. En la conversación, la misión coincidió en que en momentos de incertidumbre institucional, el sector privado juega un papel irremplazable para sostener la relación bilateral.

El primer día concluyó con una reunión con Woodside Energy, empresa socia de COPARMEX, en la que la delegación conoció sus perspectivas de inversión en México y las oportunidades de fortalecer el sector energético de la región.

Este miércoles 18 de marzo, la representación empresarial llevará a cabo reuniones en la US-Mexico Foundation, con representantes del Congreso de EE.UU., la US Chamber of Commerce y TC Energy.

La delegación de COPARMEX está integrada por Ivette Camacho, Consejera Delegada de la Relación con Canadá; Joaquín Aguirre, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior; Ángel García Lascuráin, Vicepresidente de Desarrollo Económico; Fernando Treviño, Vicepresidente de Asuntos Internacionales; Fidel Antuña, Presidente de la Comisión Laboral; Carlos Aurelio Hernández, Presidente de la Comisión de Energía; Alfonso Solís, Vicepresidente de la Comisión de Energía; Octavio Castillo, Consejero Nacional; y Mylene Cano de la Fuente, Directora de Análisis y Economista en Jefe de COPARMEX.