Coordinación institucional permite disminuir 33% robo de vehículos en la ciudad de Chihuahua

• Trabajo conjunto entre MP, AEI, DSPM y C-7 refleja disminución de 104 denuncias durante el primer semestre de 2026 contra el de 2025

• Se aplica un protocolo de atención inmediata para investigar los eventos desde el reporte al 911, lo que permite recuperar rápidamente unidades sustraídas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos, informó que de enero a julio de 2026 se registró una disminución del 33 por ciento en las denuncias por robo de vehículos en la ciudad de Chihuahua, como resultado de las estrategias de investigación y la coordinación permanente con las corporaciones de seguridad.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad, Marissa Yahaira Domínguez Núñez, en conferencia de prensa este martes 04 de agosto en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

Domínguez Núñez informó que, en dicho periodo, en 2025 se recibieron 316 denuncias, mientras que en 2026 la cifra disminuyó a 212, lo que representan 104 denuncias menos.

Explicó que estos resultados derivan de la implementación de un nuevo protocolo de investigación mediante el trabajo coordinado entre el Ministerio Público (MP), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el C-7 y demás instituciones participantes, fortaleciendo el intercambio de información y las labores de inteligencia para la identificación y captura de probables responsables.

Como ejemplo de la efectividad de estas estrategias, destacó la investigación que permitió identificar y llevar ante un Juez de Control, a un imputado por el robo agravado de un vehículo registrado el 29 de enero de 2026, el cual incluyó el análisis de videograbaciones, reconocimientos fotográficos, seguimiento de transacciones bancarias y trabajo coordinado entre diversas corporaciones.

Agregó que, tras las acciones emprendidas, se observó una disminución en los robos de vehículos cometidos bajo ese mismo modus operandi, consistente en robar unidades cuyos propietarios las dejaban encendidas, para apoderarse de objetos de valor del interior y abandonarlas poco tiempo después. En este caso, las investigaciones continúan para determinar al menos a otro posible responsable.

También destacó que, gracias al protocolo de reacción inmediata, se descartaron casos denunciados como robos en que los propietarios en realidad habían olvidado en dónde los dejaron estacionados.