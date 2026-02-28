Convoca Congreso al municipio de Riva Palacio a contar con una estación de bomberos

-La seguridad no sea un privilegio, sino un derecho accesible para cada habitante de Riva Palacio: Dip. Rosana Díaz.

La Diputación Permanente de Congreso del Estado, envió un exhorto al Ayuntamiento del municipio de Riva Palacio para que, en la elaboración de su Presupuesto de Egresos 2027, contemple la creación de una partida presupuestal especial destinada a la instalación y operación de una estación de bomberos.

En ese sentido, el exhorto se extiende a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que, de acompañamiento, orientación y asesoría técnica a dicho municipio, en la planificación, proyección y ubicación estratégica de dicha estación, a fin de garantizar la prontitud en el auxilio y la seguridad de la población.

La diputada Rosana Díaz Reyes dijo en su proposición, que Riva Palacio enfrenta un reto impostergable: la ausencia de una estación de bomberos propia que permita una respuesta inmediata y digna ante las contingencias que puedan suscitarse en su territorio.

“Fortalecer su capacidad de respuesta mediante una infraestructura adecuada en Riva Palacio es, en esencia, dignificar su vocación de servicio y asegurar que su compromiso con el pueblo cuente con el respaldo institucional y las herramientas necesarias para salvar vidas, consolidando así un modelo de prevención que sea pilar de la transformación en nuestro estado”, señaló la legisladora.

Finalmente, dijo que es imperativo que, en un ejercicio de sensibilidad social y cumplimiento normativo, el próximo presupuesto de egresos el municipio, contemple una partida específica para este fin, garantizando que la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho accesible para cada habitante de Riva Palacio.