Convive Maru Campos con militantes del PAN tras recorrido en la colonia Infonavit Frontera

La gobernadora Maru Campos convivió este sábado con militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, luego de que éstos realizaran un recorrido en la colonia Infonavit Frontera para dialogar con las familias y compartir información sobre las acciones impulsadas por la actual administración estatal.

Durante la jornada, integrantes del PAN visitaron viviendas del sector para compartir información sobre los avances en materia de transporte público, salud, alimentación y apoyo a la niñez, destacando acciones como la operación del JuárezBus, el programa MediChihuahua, NutriChihuahua y el fortalecimiento de las Estancias Infantiles.

Posteriormente, Maru Campos sostuvo un encuentro con la estructura panista que participó en el recorrido, donde reconoció el trabajo territorial realizado y subrayó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía.

“La razón de estar hoy con ustedes es agradecerles uno por uno por hacer esta reunión hoy. El día de hoy lo que hicimos tiene una causa y tiene una razón de ser. Y no es un trabajo para una organización. Es una causa y es una razón para Ciudad Juárez, para volver a despertar los corazones de la gente”, expresó la mandataria.

Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN señaló que este regreso a las calles consiste en escuchar a la ciudadanía y trabajar en equipo para atender los problemas denunciados por los vecinos como los baches y la falta de alumbrado público.

“Vamos a darle a los juarenses el gobierno que merecen. La gente se va a sentir orgullosa de los gobiernos de Acción Nacional, como el que hoy encabeza Maru Campos”, expresó Daniela Álvarez.

El Partido Acción Nacional reafirma por medio de actividades como el recorrido en la colonia Infonavit Frontera su presencia en territorio y su respaldo al proyecto encabezado por Maru Campos en el estado de Chihuahua.