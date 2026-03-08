Continúan revisiones de motos; aseguran DSPM y célula BOI Italika con placa sobrepuesta

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 8 de marzo de 2026.- Una motocicleta que contaba con placa sobrepuesta fue asegurada por agentes municipales y de las corporaciones que integran una de las células BOI asignadas a brindar seguridad en la zona sur, la cual era conducida por un hombre de 39 años de edad que también fue detenido.

Los agentes de la DSPM, DEFENSA y AEI, patrullaban la zona sur de la ciudad y al llegar a la colonia Praderas del Sur, observaron una motocicleta de color negro a cuyo conductor le pidieron detener la marcha para hacer una revisión, sin embargo desobedeció y siguió conduciendo.

Una vez que detuvo la marcha se detectó que quien se identificó con el nombre de Marco Antonio A. C., de 39 años de edad, conducía una moto Italika con la placa de una Honda, motivo por el cual se le notificó que sería detenido.

Conforme a procedimiento, el detenido se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.