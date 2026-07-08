Consolida FDZS importantes resultados en procuración de justicia durante el primer semestre de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Sur continúa fortaleciendo las acciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, reflejando resultados positivos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, derivado del trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, Peritos y Personal Especializado.

En materia de investigación y judicialización, se obtuvieron 205 autos de vinculación a proceso, en donde destaca el procedimiento iniciado en contra de Karen Ivette E. P. y Daniel Antonio V. G., alias “El Burger”, por la desaparición de Jesús Jerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo.

La cifra representa un incremento del 20.5 por ciento con relación a las 170 vinculaciones a proceso obtenidas durante el primer semestre de 2025, lo que refleja la eficacia en la integración de las carpetas de investigación.

Además, se ejecutaron 21 órdenes de cateo giradas por la autoridad judicial, registrando un aumento del 250 por ciento respecto a las seis diligencias realizadas en el mismo periodo del año anterior. Estas intervenciones permitieron obtener datos de prueba relevantes, así como la detención de personas y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con investigaciones en curso.

En el ámbito jurisdiccional, se alcanzaron 57 sentencias condenatorias, entre ellas la de Luis Carlos C. L., a quien se le impusieron más de 58 años de prisión por el homicidio de dos personas en Guadalupe y Calvo. Resultado que representa un incremento del 78.12 por ciento en comparación con las 32 sentencias obtenidas durante el periodo comparado de 2025, fortaleciendo las acciones para sancionar a quienes cometen conductas delictivas.

Respecto a la eficacia en la integración de carpetas de investigación, se solicitaron 214 mandamientos judiciales, de los cuales, los órganos jurisdiccionales libraron 171, incluyendo con el que se detuvo a Jesús Heriberto R. O., alias “El Maro”, objetivo prioritario y generador de violencia en Allende.

En tanto, de enero a junio del presente año, 2,292 carpetas de investigación se terminaron mediante sentencia condenatoria, acuerdo reparatorio o salida alterna, es decir, un 4.5 por ciento más que el año pasado que se concluyeron 2,195.

Con el propósito de acercar los servicios de procuración de justicia a la población, se dio continuidad al programa de Ministerio Público Itinerante, mediante jornadas de atención realizadas en las comunidades de Punto Alegre, El Vergel, Morelos, Choreachi y Baborigame, así como en el municipio de Villa López.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur reafirma su compromiso de mantener un trabajo permanente, profesional y coordinado para fortalecer el Estado de Derecho, brindar atención efectiva a las víctimas y garantizar una procuración de justicia cercana, eficiente y transparente.