Consolida Chihuahua liderazgo nacional en robótica con pase a mundiales STEM 2026

La Coordinación de Política Digital dio a conocer que Chihuahua obtuvo múltiples pases a competencias internacionales y conformó la delegación más grande durante su participación en el XVII Campeonato Nacional STEM, celebrado en Morelia, Michoacán.

Estudiantes de diversas instituciones educativas lograron resultados destacados en las categorías de IoT/AI, Drones, Robótica Colaborativa y Robótica móvil (VEX).

Algunos equipos chihuahuenses ratificaron su pase al mundial, previamente obtenidos en el campeonato Girl Powered y el Campeonato Estatal Chihuahua, mientras que otros lo consiguieron directamente en la etapa nacional.

Gracias a estos resultados, las y los estudiantes representarán a México en competencias que se desarrollarán en China, Corea del Sur y Estados Unidos.

Durante el desarrollo del campeonato, el coordinador de Política Digital y presidente del Consejo Técnico STEM Chihuahua, Walter Zamarrón, acompañó y respaldó a los estudiantes participantes, y refrendó el compromiso institucional con el impulso al talento tecnológico y la formación integral de las juventudes.

Estos resultados se suman a los obtenidos en ediciones previas y consolidan a Chihuahua como una entidad competitiva en el ámbito internacional de la robótica y la innovación.

*Los premios obtenidos son los siguientes:*

*Nivel medio superior*

CECyTECH 11

– Pase al mundial por el trofeo Design Award, con mención honorífica

– Pase al mundial por primer lugar en VEX

CECyTECH 14

– Pase al mundial por excelencia

– Pase al mundial por innovación

– Trofeo de jueces

– Trofeo de programación

Cobach 10

– Campeón en mejor pilotaje

– Ratificó pase al mundial con drones

Cobach 6

– Refrendó pase al mundial con drones

Conalep 3

– Campeón en robótica colaborativa

*Nivel superior*

UTCJ

– Pase al mundial por innovación

– Ratificó pase mundial obtenido en campeonato estatal

UTCAM

– Pase al mundial como campeón nacional de Skills

– Pase al mundial por segundo lugar nacional Amaze

– Refrendó pase al mundial obtenido en el campeonato estatal

UACH

– Ratificó pase mundial en robótica móvil (Girl Powered)

UTPN

– Refrendó pase mundial obtenido en el campeonato estatal

TECNM Jiménez

– Ratificó pase mundial obtenido en el campeonato estatal

Otras instituciones que conformaron la delegación incluyeron a CECyTECH 9, CECyTECH 22, Cobach 19, Conalep 3 y la UTCam.