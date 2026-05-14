De ese tamaño es el miedo, Morena deja ver su pudrición: Rafa Loera

Rafa Loera salió en defensa de la gobernadora Maru Campos tras las recientes acusaciones lanzadas por la cúpula nacional de Morena, calificando la ofensiva como una clara señal de temor político. Loera afirmó que el despliegue de gobernadores y aspirantes morenistas contra la mandataria estatal solo confirma que su liderazgo es visto como una amenaza real debido a la solidez de su gestión.

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre los ataques contra la gobernadora Maru Campos por parte de Morena, el funcionario fue enfático al señalar que, mientras Morena apuesta por la confrontación y la polarización, en Chihuahua existe una gobernadora entregada y con resultados.

Aseguró que los intentos de intimidación no frenará la agenda de Campos, quien mantendrá firme el combate al crimen organizado y el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía, ajena a los ataques mediáticos dirigidos desde el centro del país.

Rafa Loera contrastó la administración de Chihuahua con los gobiernos estatales emanados de Morena, a quienes calificó de “impresentables”. Ejemplificó a figuras como Rubén Rocha Moya,Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores señalando que la desesperación de Morena radica en que no tienen logros que presumir en sus propios territorios, recurriendo al descrédito ajeno para cubrir sus carencias.

“De verdad de risa y ridículo, lo que Morena está intentando hacer que es distraer la atención, por fin, esa pudrición la están haciendo evidente a toda la población”

Indicó que las fracturas y el desorden dentro de la cuarta transformación son cada vez más visibles para la población, lo que los obliga a buscar un enemigo externo para unificar sus filas.

Finalmente, reiteró que la instrucción de la gobernadora es no ceder ante la presión ni detener la marcha del estado por cuestiones electorales. Loera subrayó que la población sabe distinguir entre la retórica política y la efectividad gubernamental, dejando claro que Chihuahua seguirá dando resultados pese a la embestida coordinada por la maquinaria nacional de Morena.