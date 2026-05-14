Hoy comienza Feria de Santa Rita 2026

Hoy arranca la Feria Santa Rita 2026 con teatro del pueblo, Palenque, áreas de juegos mecánicos, área de comida y más.



Del 14 de mayo al 1 de junio se dará la fiesta patronal más importante, la inauguración formal se dará hoy a las 8 de la noche se prevé que este encabezada por la gobernadora Maru Campos e integrantes del patronato 2026.



Además se dará el certamen de Rey y reina de la feria previo a la inauguración.



El arranque estará a cargo de Wuicho Kun, seguido por La Arrolladora Banda El Limón el viernes 15 y María José el sábado 16. El domingo 17 subirá al escenario El Tri.

Tras una breve pausa, el jueves 21 se presentará Carlos Rivera, mientras que el viernes 22 será el turno de Víctor García. El sábado 23 destaca la participación de Kenia Os, y el domingo 24 se ofrecerá un espectáculo familiar encabezado por Bely y Beto.

Para el cierre de actividades, el jueves 28 actuará Ángel Socorro; el viernes 29 lo hará Lasso; el sábado 30 llegará Horóscopos de Durango; y el domingo 31 concluirá la feria con la presentación de Duelo.

Para el palenque se presentarán:

14 de mayo Espinoza Paz

15 de mayo Banda MS

16 de mayo Marisela y Aida Cuevas

17 de mayo Grupo Laberinto y Lorenzo de Monteclaro

21 de mayo Ha*Ash

23 de mayo Edén Muñoz

27 de mayo Grupo Firme

29 de mayo Yuridia

30 de mayo Armenta Valenzuela

Recuerda que la entrada tiene un costo y ahora puede comprarlos en línea o en taquilla, para acceder al Palenque también se requiere pase de entrada.