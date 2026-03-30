Consejos y estrategias-Ariadna y sus diputados-Destapes azulados-SOS en la cuenca del Conchos

Unidad y estrategia electoral. Esos fueron los ejes que tanto el PAN y el PRI establecieron durante sus Consejos Políticos que realizaron el sábado que se fue, en donde también anunciaron posibles fechas para las reglas que deberán seguir quienes aspiren a ser candidatos. En el caso de los panistas, Daniela Álvarez dejó en claro que a poco más de un año de la jornada electoral, ya tienen cubierta la representación en el 100 por ciento de las casillas, además de que sería el mes entrante cuando sean revelados los términos y condiciones para los suspirantes, mientras que por el lado de los priistas que dirige Alex Domínguez también quedaron ya establecidas las fechas de los registros de “defensores”, mismos que iniciarán a partir del 10 de abril, además de la aprobación de la estrategia “Hagamos un Chihuahua fregón”, con la que los tricolores pretenden resaltar la identidad chihuahuense.

En el Consejo del PAN se dieron cita el alcalde Marco Bonilla, quien tiene más que claro que va por la gubernatura, así como el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el cual desde hace meses está registrado para buscar la candidatura a la alcaldía de la capital, además de que también estuvieron diputadas y diputados que forman parte del Consejo, exlegisladoras locales y ahí reaparecieron los exsenadores Tere Ortuño y César Jáuregui Robles, los cuales encabezaron un homenaje al exgobernador Pancho Barrio. Mientras que por el lado de los priistas destacó la presencia de quienes ya levantaron la mano para registrarse como “defensores”, ya sea para entrarle a una posible candidatura o para buscar la reelección, como lo son el líder estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordoñez, el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso local, Arturo Medina y el presidente del Poder Legislativo, Memo Ramírez.

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Así que mientras las dirigencias estatales del PAN y del PRI protagonizaban sus respectivos Consejos, y la de Morena, a cargo de Briguite Granados, hacía lo propio con la instalación de 10 Consejos Municipales, quien reunió a su grupo cerrado y de confianza es la poderosa secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, la cual anduvo en Ciudad Juárez para encontrarse con la delegada Mayra Chávez y los diputados locales que forman parte del llamado Grupo Coyoacán, así que Montiel se reunió con nueve de los 12 legisladores de la bancada a los cuales se les considera “montielistas”, como lo son el coordinador Cuauhtémoc Estrada, Pedro Torres, María Antonieta Pérez, Leticia Ortega, Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, Brenda Ríos, Jael Argüelles y Herminia Gómez, sólo faltaron los de siempre y que no forman parte de la tribu de Ariadna: Óscar Avitia y Edith Palma, así como Rosana Díaz, quien desde diciembre fue excluida de plano y ya tiene un pie fuera de la fracción parlamentaria, a menos que la plática que tuvo con Briguite Granados el pasado martes la haya frenado un poco, aunque sea hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resuelva las denuncias en su contra que la consideran una supuesta “traidora”.

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Y en donde tampoco la grilla no para es en las redes sociales, pues en el marco del fin de semana del Consejo Político del PAN, a quien le armaron hashtag para mostrarle su apoyo ante las aspiraciones para ser candidato a la alcaldía de Chihuahua capital es al fiscal General César Jáuregui, y entre los políticos que llamaron la atención y que afirmó que va con el titular de la Fiscalía General del Estado en el apoyo a sus aspiraciones futuras es la exdiputada local Georgina Bujanda, la cual reapareció para afirmar que es chihuahuense, es panista y va con César Jáuregui. Así que a escasos días de que la dirigencia estatal que encabeza Daniela Álvarez revele las reglas de la contienda interna, ya comenzaron los destapes y el cierre de filas entre grupos azules.

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Otro que aspira a esa añorada candidatura azul, pero desde su trinchera ciudadana y que también estuvo muy activo el fin de semana, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien el sábado coincidió con las exdiputadas locales del PAN, Rocío Sarmiento, Diana Pereda y Marisela Terrazas, justo antes de que las tres acudieran a la reunión del Consejo Político, además de que ayer, De la Peña utilizó su tarde de domingo para realizar un recorrido en el Bowí para evaluar la factibilidad de una nueva ruta que atraviese la zona Reliz, cuyo crecimiento trae a las autoridades estatales y municipales atentos a ese sector y a las necesidades de quienes lo habitan.

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Porque ya es Semana Santa, los diputados locales adelantarán las sesiones que normalmente se llevan a cabo los martes y jueves para este lunes y mañana, así que hoy, la 68 Legislatura sesionará a partir de las 11 horas en el Recinto Oficial. Entre los puntos destacables está una proposición con carácter de punto de acuerdo que presentará el diputado panista Arturo Zubía, en el que exhortará al Gobierno de la 4T para que excluya a Chihuahua del pago del Tratado de Aguas de 1944, pues las presas de la cuenca del Conchos están en niveles críticos como para que todavía venga la Federación a abrir las compuertas y enviar el vital líquido a los Estados Unidos. Seguramente el exhorto será aprobado por la mayoría de los legisladores locales, sin embargo, el broncón será que la 4T escuche, con eso de que la semana pasada, la Conagua hizo mutis respecto a si las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero serán usadas para saldar agua al vecino país.