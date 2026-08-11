Aseguradas 56 motocicletas en reciente operativo; dos por delitos y 12 tenían el número de serie alterado

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas González, informó que la corporación ha asegurado 56 motocicletas como parte de los operativos implementados en la ciudad de Chihuahua, de las cuales dos están directamente relacionadas con investigaciones por narcomenudeo y alteración en el número de serie.

Detalló que, del total de unidades aseguradas, 32 corresponden a acciones realizadas por la Policía Vial, mientras que las dos motocicletas aseguradas por la DSPM fueron puestas a disposición de las autoridades competentes debido a su presunta vinculación con actividades delictivas.

Asimismo, el comisario reveló que 12 de las motocicletas aseguradas presentaban alteraciones en el número de serie, situación que constituye un indicio de posible procedencia ilícita, por lo que continúan las investigaciones para determinar su origen y posibles vínculos con otros delitos.

Salas indicó que estos aseguramientos forman parte de las estrategias permanentes de vigilancia y combate a la delincuencia, con el objetivo de retirar de circulación vehículos utilizados en actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en la capital.