Conmemora Congreso del Estado el Día de la Protección al Murciélago desde Santa Eulalia

En el marco del Día Estatal de la Protección al Murciélago, la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado realizó una sesión en Santa Eulalia, municipio de Aquiles Serdán, para destacar la importancia de conservar estas especies y reconocer su contribución al equilibrio ambiental y al sector agrícola.

Durante el encuentro, realizado en la mina de Bustillos, diputadas y diputados, autoridades municipales, representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) e investigadores resaltaron la importancia de fortalecer la colaboración entre las instituciones públicas y la comunidad científica para impulsar la conservación de la biodiversidad.

El presidente de la comisión, Octavio Borunda, señaló que los murciélagos contribuyen al control natural de insectos que pueden convertirse en plagas agrícolas, lo que favorece a los productores y reduce la necesidad de utilizar productos químicos. Por ello, subrayó que proteger estas especies también significa cuidar los ecosistemas y la economía de las familias del campo.

Asimismo, reconoció el trabajo de investigación encabezado por el maestro Sergio Luévano y la comunidad universitaria, cuya labor ha contribuido a generar conocimiento sobre la importancia ecológica de los murciélagos en la entidad.

Cabe mencionar que esta es la primera conmemoración del Día Estatal de la Protección al Murciélago, luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara el dictamen para instituir esta fecha en octubre de 2025.

Durante la reunión también se informó sobre dos iniciativas turnadas a la comisión para su análisis: la denominada Ley Vico, que busca fortalecer la protección de los animales de servicio, búsqueda, rescate y auxilio, así como agravar las sanciones por delitos cometidos en su contra y contra animales de compañía, comunitarios y en situación de calle; y otra propuesta para que los establecimientos que comercializan partes usadas de vehículos cuenten con almacenes adecuados para resguardar los líquidos que retiran.

En la reunión estuvieron presentes el diputado Octavio Borunda, presidente de la comisión; la diputada Rosana Díaz, secretaria; y el diputado Arturo Medina, vocal, así como el diputado Carlos Olson. También participaron el maestro Sergio Luévano, investigador de la UACH; el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, y la presidenta municipal de Aquiles Serdán, Teresa Erives, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la educación ambiental, proteger los refugios naturales de los murciélagos y promover la colaboración entre instituciones, academia y sociedad para preservar la biodiversidad de Chihuahua.