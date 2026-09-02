Congreso de Chile crea comisión para investigar a Fernando Cerimedo

Santiago de Chile. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles formar una comisión para investigar presuntos vínculos del consultor argentino y creador de una granja de bots, Fernando Cerimedo, con procesos electorales y plebiscitarios en este país.

La iniciativa, impulsada por el diputado José Montalva, del Partido por la Democracia, fue adoptada en segunda instancia con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

El impulso a la comisión se da luego de la publicación de una entrevista a Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo, quien sostuvo que el también conocido como el rey de los trolls colaboró en la campaña del actual presidente chileno, José Antonio Kast, y en la del rechazo a una nueva constitución.

Conocido por el manejo de granjas de bots a favor de la ultraderecha en la región, el también ex asesor argentino está preso ahora en Bolivia en medio de una investigación por intento de femicidio contra Beller.

En Chile, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, del partido de derecha tradicional Unión Democrática Independiente, incentivó el debate al referirse a posibles vínculos entre Cerimedo y cercanos a Kast.

Durante el proceso electoral del año pasado Matthei denunció la participación de personas vinculadas al Partido Republicano en “una campaña asquerosa” en su contra en redes sociales donde se aseguraba que ella padecía problemas mentales.

Consultado sobre el tema, el presidente Kast aseguró que en ninguna de sus campañas ha trabajado con ese señor, aunque afirmó que sí lo conoce porque él acompañó a distintos líderes políticos en varias instancias donde “nos hemos cruzado y nos hemos encontrado”.

Esta semana, el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que busca tipificar como delito el uso de bots en redes sociales para intervenir en los procesos electorales.