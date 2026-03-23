Conflicto en Medio Oriente podría afectar costos de obras: Hacienda

José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda indicó que el conflicto bélico en Medio Oriente podría generar afectaciones en el costo de los proyectos de obras anunciados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Dichos proyectos se pretenden impulsar con la contratación de un crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, así como del incremento temporal al Impuesto Sobre Nómina (ISN) que permitirá recaudar alrededor de 2 mil 400 millones de pesos al año.

“Seguramente, si el conflicto no se resuelve lo más pronto posible, puede haber algunos impactos en los costos de algunos de los insumos, en el acero, en el concreto, en el cemento, en algunos de estos insumos. Esperemos que no sea mucho el efecto, pero seguramente sí puede tener algún impacto”.