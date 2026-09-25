Confirman detención del propietario de Energética Carvel por la Guardia Nacional

La detención de Carlos Alberto V. N., propietario de la empresa Energética Carvel, quedó confirmada este jueves luego de que su registro fuera incorporado al Registro Nacional de Detenciones del Gobierno Federal. De acuerdo con la ficha oficial, el empresario fue detenido a las 13:59 horas del 24 de septiembre.

La captura ocurrió en medio de un amplio despliegue de autoridades federales en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua. Durante la mañana, elementos de la Guardia Nacional acudieron a las instalaciones de Energética Carvel, ubicadas en la colonia Robinson, mientras que de manera simultánea se registró presencia de elementos del Ejército Mexicano en un domicilio de la zona residencial de Bosques de San Francisco.

Los operativos continuaron durante la noche con el aseguramiento de una gasolinera Carvel ubicada en el cruce de las calles Palestina y Fuerza Aérea. De acuerdo con los reportes, estas acciones estarían relacionadas con una investigación por presunto huachicol fiscal; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente los delitos que se investigan.

El Registro Nacional de Detenciones establece la captura de Carlos Alberto V. N., pero la ficha no especifica el motivo de la detención ni los delitos que pudieran imputársele. Se espera que las autoridades federales informen sobre los resultados de los operativos y la situación jurídica del empresario.