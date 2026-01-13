Confirma DSPM que oficial de la corporación fue localizado

Chihuahua, Chih., 13 de enero de 2026.– En relación a la información que circula y señala que el elemento de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, Luis Alberto Morales Soto, había sido reportado como desaparecido, de acuerdo a la notificación de su familia el mismo ya fue localizado y a decir de ellos se encuentra detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo con datos proporcionados por familiares y su propio equipo de trabajo, el elemento había viajado a Estados Unidos en sus días de descanso, con el propósito de adquirir una pieza para la reparación de un automóvil, sin embargo perdieron contacto con él, y al deber presentase a laborar, no lo hizo, motivo por el cual la familia presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El día de hoy por información de su familia, se notificó que el elemento se encuentra detenido en El Paso, Texas, por lo que se han activado los protocolos necesarios para dar seguimiento a su situación jurídica, así mismo en las próximas horas se dará parte a las autoridades del Órgano Interno de Control, para realizar los tramites conducentes debido a que no se ha presentado a laborar.

El agente, Luis Alberto Morales Soto, está asignado a grupos de guardia y custodia de funcionarios y ha rotado por varios equipos y lugares de asignación.

Hasta el momento de manera oficial no se tiene conocimiento de la causa de su detención, si fue debido a su situación migratoria o bien la posible comisión de algún delito.

Al conocer la noticia por parte de su familia la DSPM, de inmediato activó los protocolos para retirar el radio asignado, así como el arma de cargo.

Por respeto al debido proceso y a la privacidad de las personas involucradas, quedamos a disposición de lo que demande la autoridad correspondiente.