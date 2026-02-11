Confianza en el gobierno federal alcanza 54%, por encima del promedio de la OCDE

Ciudad de México. El 54 por ciento de la población en México confía en el gobierno federal, cifra superior al promedio de 39 por ciento registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó este miércoles la Secretaría Anticorrupción tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, que otorgó a México 27 puntos —uno más que en 2024— y lo ubicó en el lugar 141 de 182 países evaluados.

En un comunicado, la dependencia subrayó que el índice “recoge principalmente la opinión de empresarios, analistas de riesgo financiero y expertos”, con base en fuentes como el Foro Económico Mundial, Standard & Poor’s Global y la revista The Economist, por lo que consideró necesario contextualizar sus resultados. Señaló que, frente a estas consultas especializadas, existen mediciones con representatividad nacional que muestran una evolución distinta en la percepción ciudadana.

La Secretaría afirmó que en los últimos años el país ha registrado avances en la percepción sobre el combate a la corrupción y en la confianza hacia las instituciones públicas, particularmente el gobierno federal. Indicó que diversas encuestas reflejan una reducción gradual en la experiencia directa de actos indebidos y un fortalecimiento de la legitimidad institucional, lo que —aseguró— evidencia una “creciente desconexión” entre la opinión de ciertas élites y la vivencia del resto de la población.