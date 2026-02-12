Conductora choca contra camellón y poste en el Periférico R. Almada; resulta con lesiones leves

La noche de este jueves se registró un accidente vial sobre el Periférico R. Almada, en sentido de oeste a este, a la altura del cruce con Valle Nacional, en la colonia Valle de la Madrid.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora de un Seat Ibiza perdió el control de la unidad presuntamente debido al exceso de velocidad y falta de pericia al volante. El vehículo impactó primero contra el camellón central y posteriormente se proyectó contra un poste de luminaria, el cual fue golpeado con el costado derecho del automóvil.

Tras el fuerte impacto, la conductora resultó policontundida con lesiones menores, sin que fuera necesario su traslado hospitalario, según los primeros informes en el lugar.

El automóvil fue declarado como pérdida total debido a los severos daños estructurales.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.