Conductor se impacta contra poste en la avenida Independencia

Chihuahua, Chih.— La noche de este sábado se registró un aparatoso accidente vial sobre la avenida Independencia, luego de que el conductor de una camioneta GMC Terrain perdiera el control del vehículo y se impactara de frente contra un poste de telefonía.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad circulaba en sentido de sur a norte por la avenida Independencia cuando, al intentar girar hacia la avenida Deza y Ulloa, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara contra la estructura, misma que fue derribada a consecuencia del impacto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes procedieron a abanderar la zona para evitar otro percance y realizaron el registro correspondiente del accidente, con el fin de deslindar responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración, tanto en la camioneta como en la infraestructura urbana.

