Condenan a 3 masculinos por diversos robos en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una nueva sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra del imputado Julián Fernando H. S., por el delito de robo con penalidad agravada.

Ante la carga probatoria expuesta por el Ministerio Público, aceptó su responsabilidad penal en hechos ocurridos entre julio y agosto de 2024, en la ciudad de Parral, cuando se introdujo de manera ilegal en diversas ocasiones, a un lote de autos ubicado en la carretera a Santa Bárbara, de donde sustrajo diversos objetos y herramientas.

Cabe mencionar que, en julio de 2025, el imputado recibió otras dos sentencias condenatorias, una de un año y ocho meses, y otra de dos años y medio de prisión, por otros robos que cometió en 2024.

Gracias a las acciones de investigación y seguimiento por parte del Ministerio Público y de elementos policíacos, se combaten los delitos, se castiga a los infractores y se logran importantes aseguramientos de bienes que son devueltos a los ciudadanos afectados.