Concluye primer grupo de policías estatales curso del INL

Se prevé que 180 elementos culminen el Curso de Habilidades Policiales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) culminaron el curso de Habilidades Policiales brindado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), como parte de la colaboración binacional para fortalecer la seguridad.

María Lorena Vela del Cueto, especialista de programas en el INL, explicó que tras cuatro días de capacitación, 43 oficiales concluyeron satisfactoriamente el curso, convirtiéndose en el primer grupo de elementos en recibir esta formación. Se prevé que un total de 180 policías participen en esta capacitación en próximas sesiones.

Durante el curso se abordaron temas como ética policial, liderazgo, vigilancia reactiva y proactiva, control de peatones y vehículos, así como entrevistas a víctimas y testigos, con el objetivo de fortalecer las habilidades operativas y de atención a la ciudadanía.

La capacitación fue impartida por elementos policiales de California, Arizona y Texas, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas con los oficiales participantes, contribuyendo al intercambio de conocimientos para mejorar la labor policial.