Concluye consulta sindical del IMSS: trabajadores dicen que ganó el “NO” al aumento salarial del 2.9%

En la consulta organizada este miércoles 14 de octubre por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se impuso el rechazo de los empleados al incremento salarial del 2.9% planteado.

De acuerdo con un comunicado de los inconformes agrupados en el Movimiento Nacional de Trabajadores, tras recoger el sentido del voto se impuso la opción del “NO” en la consulta.

“La base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinó rechazar el convenio salarial propuesto por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), al imponerse la opción del ‘NO’ en el reciente proceso de consulta en urnas, según reportes de observadores del Movimiento Nacional de Trabajadores”, dice el texto.

Aunque el SNTSS, encabezado por Rafael Olivos, no había confirmado el sentido del voto de la consulta hasta los primeros minutos de este jueves, los voceros de los inconformes demandaron “la renegociación inmediata del convenio contractual” por un aumento salarial del 10 por ciento.

“El colectivo demandó la renegociación inmediata del convenio contractual ante las autoridades institucionales del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la exigencia de un incremento salarial no menor al 10 por ciento”, sostiene el texto difundido por los voceros.

Asimismo, sostienen la exigencia de convocar a un Congreso Nacional Extraordinario con el fin de destituir a Rafael Olivos y al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

El movimiento de trabajadores también anunció la preparación de una Segunda Megamarcha Nacional prevista en un lapso de 15 días.

Para detallar el balance de la consulta y las siguientes acciones, los inconformes convocaron la tarde de este jueves a una conferencia de prensa en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.